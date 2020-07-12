جَرَّةْ نَوح

جَرَّةْ نَوح
ضِمِّنِيْ بِاحْسَاسْ قَلْبِكْ وِ احْتِوِيْنِيْ
وِارْفِقْ بْشَاعِرْك دَامِكْ صِرْت بَوْحه
مِعْتِلِيْ عَرْش الْمِشَاعِرْ .. وِ الْحِنِيْنِيْ
فَاضْ كَيْلِهْ.. وْ جَرّ مِنْ فَرْقَاكْ نَوْحه
آهْ يَا وَجْدٍ يِمَلِّيْ مِقْلِتَيْنِيْ
وْ آهْ يَا قَلْب نْزِفَتْ مِنِّكْ جِرُوْحه
الْعِمِرْ وَصَّلْ مِشَارِفْ اْلاَرْبِعِيْنِيْ
وِ انْت بَيْن الْمَعْذِرِهْ وْ بَيْن السِّمُوْحه..!
قِلْت لِكْ مَرَّهْ قَبِلْ تَسْرِقْ سِنِيْنِيْ
لا تِبَنِّيْ وِدّ وِ تْهَدِّمْ صِرُوْحه
إلْتِزِمْ قَانُوْن سَيْر الْعَاشِقِيْنِيْ
مِنْ هِوَاكْ اهْوَاهْ لا تَقْتِلْ طِمُوْحه
لا تِسَاوِمْ بِالْمَحَبّهْ حَاجِتَيْنِيْ
قَلْب عَاشِقْهَا.. وْ صِدْق احْسَاسْ رُوْحه
وِ انْت مِثْلِكْ سِيْد كِلّ الْعَارِفِيْنِيْ
مِنْ يِشُوْح الْقَلْب يِتْبَاطَى جِمُوْحه
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