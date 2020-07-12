جَرَّةْ نَوح

المصدر:
  • شعر: سيف كميدش
التاريخ:

ضِمِّنِيْ بِاحْسَاسْ قَلْبِكْ وِ احْتِوِيْنِيْ

وِارْفِقْ بْشَاعِرْك دَامِكْ صِرْت بَوْحه


مِعْتِلِيْ عَرْش الْمِشَاعِرْ .. وِ الْحِنِيْنِيْ

فَاضْ كَيْلِهْ.. وْ جَرّ مِنْ فَرْقَاكْ نَوْحه


آهْ يَا وَجْدٍ يِمَلِّيْ مِقْلِتَيْنِيْ

وْ آهْ يَا قَلْب نْزِفَتْ مِنِّكْ جِرُوْحه


الْعِمِرْ وَصَّلْ مِشَارِفْ اْلاَرْبِعِيْنِيْ

وِ انْت بَيْن الْمَعْذِرِهْ وْ بَيْن السِّمُوْحه..!


قِلْت لِكْ مَرَّهْ قَبِلْ تَسْرِقْ سِنِيْنِيْ

لا تِبَنِّيْ وِدّ وِ تْهَدِّمْ صِرُوْحه


إلْتِزِمْ قَانُوْن سَيْر الْعَاشِقِيْنِيْ

مِنْ هِوَاكْ اهْوَاهْ لا تَقْتِلْ طِمُوْحه


لا تِسَاوِمْ بِالْمَحَبّهْ حَاجِتَيْنِيْ

قَلْب عَاشِقْهَا.. وْ صِدْق احْسَاسْ رُوْحه


وِ انْت مِثْلِكْ سِيْد كِلّ الْعَارِفِيْنِيْ

مِنْ يِشُوْح الْقَلْب يِتْبَاطَى جِمُوْحه


 

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