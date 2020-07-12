الرِّزق المكتوب

الرِّزق المكتوب
عَلَى طِرِيْق الأمَلْ سَايِرْ وْ لِيْ مِدِّهْ
يَمَّمْت وَجْهِيْ لَوْ انِّيْ أجْهَلْ أطْرَافه..!
وَ اشُوْف نَاسٍ تِجِيْ وِ تْرُوْح.. مِعْتَدِّهْ..!
مَا هَمَّهَا الدَّرْب قَانُوْنِهْ وْ لا اعْرَافِه..!
بِالْهُوْن بِالْهُوْن بَيْن اللِّيْن وِ الشِّدِّهْ
الرِّزْق مِنْ يِنْكِتِبْ لِلْعَبْد ما طَافه
لِلْوَقْت دَوْرَاتْ.. وِ الإنْسَانْ لا بِدِّهْ
مِنْ بَعْد اْلاِجْحَافْ يِلْقَى الْعَدل وِ انْصَافه
عَاشْ السَّلَفْ يَكْرِمْ الضِّيْفَانْ مِنْ كَدِّهْ
مَا كَلّ (فَاسِهْ) وْ لا لَوَّحْ بِــ..(مِجْدَافه)
مِنْ طِيْب ذَاتِهْ يِمِدّ وْ يَرْهِيْ الْمَدِّهْ
مَا قَامْ يِلْعَنْ زِمَانِهْ وْ يِشْعَنْ أطْيَافه
مِنْ لا حِفَظْ فِيْ زِمَانِهْ مَا كِسَبْ جَدِّهْ
لا عَادْ يِفْخَرْ وْ يَطْرِيْ مَاضِيْ أسْلافه
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