الرِّزق المكتوب

المصدر: شعر: علي السَّعْدي

عَلَى طِرِيْق الأمَلْ سَايِرْ وْ لِيْ مِدِّهْ

يَمَّمْت وَجْهِيْ لَوْ انِّيْ أجْهَلْ أطْرَافه..!

وَ اشُوْف نَاسٍ تِجِيْ وِ تْرُوْح.. مِعْتَدِّهْ..!

مَا هَمَّهَا الدَّرْب قَانُوْنِهْ وْ لا اعْرَافِه..!

بِالْهُوْن بِالْهُوْن بَيْن اللِّيْن وِ الشِّدِّهْ

الرِّزْق مِنْ يِنْكِتِبْ لِلْعَبْد ما طَافه

لِلْوَقْت دَوْرَاتْ.. وِ الإنْسَانْ لا بِدِّهْ

مِنْ بَعْد اْلاِجْحَافْ يِلْقَى الْعَدل وِ انْصَافه

عَاشْ السَّلَفْ يَكْرِمْ الضِّيْفَانْ مِنْ كَدِّهْ

مَا كَلّ (فَاسِهْ) وْ لا لَوَّحْ بِــ..(مِجْدَافه)

مِنْ طِيْب ذَاتِهْ يِمِدّ وْ يَرْهِيْ الْمَدِّهْ

مَا قَامْ يِلْعَنْ زِمَانِهْ وْ يِشْعَنْ أطْيَافه

مِنْ لا حِفَظْ فِيْ زِمَانِهْ مَا كِسَبْ جَدِّهْ

لا عَادْ يِفْخَرْ وْ يَطْرِيْ مَاضِيْ أسْلافه

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