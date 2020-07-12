زَايِرَةْ لَيل

المصدر: شعر: أسما البراهيم

يَا زَايِرَةْ لَيْل مِلْتَحْفِهْ بِجِنْحَانِهْ

لا مِنْ مِضَى مِنْه ثِلْثَيْن امْتَحَنْتِيْنِيْ..!

أنْهَكْتِيْ الشِّعر وِ شْعُوْره وْ قِيْفَانِهْ

مَا ادْرِيْ كِتَبْتِكْ أوْ انْتِيْ بِهْ كِتَبْتِيْنِيْ..؟!



لَيْلِيْ بَعَدْ مَا تِوَصَّلْتِيْ لِعِنْوَانِهْ

صِرْتِيْ بَلا انْذَارْ لا لَيَّلْ تِزُوْرِيْنِيْ..!



مِنْ دُوْن إذِنْ تَفْتِحِيْن قْفُوْل بِيْبَانِهْ

وِ بْشَوْق – لابُوْه مِنْ شَوْقٍ – تِضِمِّيْنِيْ



يَا مُرّ كَيْف السَّهَرْ.. يَا بِرْد فِنْجَانِهْ

وِ يَا طُوْل بَالْ الصَّبِرْ .. وِ انْتِيْ تِقَهْوِيْنِيْ ..!



يَا شِيْن وَجْه الْوَلَهْ يَا مَا اكْذَبْ لْسَانِهْ

مَا جَابِكْ الْوِدّ أوْ جِيْتِيْ تِوَاسِيْنِيْ



لا شِفْتِيْ الْهَمّ مَاخِذْنِيْ بِأحْضَانِهْ

قَبْل انْتِبِهْ وَ آخِذْ انْفَاسِيْ.. حِضَنْتِيْنِيْ..!



قُوْلِيْ مِتَى تَتْرِكِيْن الْمَشْقِيْ وْ شَانِهْ..؟!

يَا (ضِيْقِهْ) أرْجُوْك.. كِفِّيْ لا تِعُوْدِيْنِيْ



عَنْ لَيْلِيْ وْ وَحْشِتِهْ.. عَنْ عَتْمَةْ أرْكَانِهْ

قِدَّامِكْ الْكَوْن هِيْمِيْ بِهْ.. وْ خَلِّيْنِيْ



لا وَصْلِكْ مْن الْوِفَا وْ لا هَجْرِكْ خْيَانِهْ

وْ لا صَدْرِيْ بْفَاقِدِكْ.. أوْ بَاكِيِهْ عَيْنِيْ









تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز