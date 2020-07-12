زَايِرَةْ لَيل
يَا زَايِرَةْ لَيْل مِلْتَحْفِهْ بِجِنْحَانِهْ
لا مِنْ مِضَى مِنْه ثِلْثَيْن امْتَحَنْتِيْنِيْ..!
أنْهَكْتِيْ الشِّعر وِ شْعُوْره وْ قِيْفَانِهْ
مَا ادْرِيْ كِتَبْتِكْ أوْ انْتِيْ بِهْ كِتَبْتِيْنِيْ..؟!
لَيْلِيْ بَعَدْ مَا تِوَصَّلْتِيْ لِعِنْوَانِهْ
صِرْتِيْ بَلا انْذَارْ لا لَيَّلْ تِزُوْرِيْنِيْ..!
مِنْ دُوْن إذِنْ تَفْتِحِيْن قْفُوْل بِيْبَانِهْ
وِ بْشَوْق – لابُوْه مِنْ شَوْقٍ – تِضِمِّيْنِيْ
يَا مُرّ كَيْف السَّهَرْ.. يَا بِرْد فِنْجَانِهْ
وِ يَا طُوْل بَالْ الصَّبِرْ .. وِ انْتِيْ تِقَهْوِيْنِيْ ..!
يَا شِيْن وَجْه الْوَلَهْ يَا مَا اكْذَبْ لْسَانِهْ
مَا جَابِكْ الْوِدّ أوْ جِيْتِيْ تِوَاسِيْنِيْ
لا شِفْتِيْ الْهَمّ مَاخِذْنِيْ بِأحْضَانِهْ
قَبْل انْتِبِهْ وَ آخِذْ انْفَاسِيْ.. حِضَنْتِيْنِيْ..!
قُوْلِيْ مِتَى تَتْرِكِيْن الْمَشْقِيْ وْ شَانِهْ..؟!
يَا (ضِيْقِهْ) أرْجُوْك.. كِفِّيْ لا تِعُوْدِيْنِيْ
عَنْ لَيْلِيْ وْ وَحْشِتِهْ.. عَنْ عَتْمَةْ أرْكَانِهْ
قِدَّامِكْ الْكَوْن هِيْمِيْ بِهْ.. وْ خَلِّيْنِيْ
لا وَصْلِكْ مْن الْوِفَا وْ لا هَجْرِكْ خْيَانِهْ
وْ لا صَدْرِيْ بْفَاقِدِكْ.. أوْ بَاكِيِهْ عَيْنِيْ