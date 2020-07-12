المصدر: شعر: سَيف السَّعْدي

عَابِرْ نِظَرْ.. قَايِدْ وَلاَيِفْ

فِيْ خَاطِرِيْ ثَوَّرْ بَرَاكِيْن



فَوْق الْبَرَدْ جَمْر الشِّفَايِفْ

وِ(الْهَالْ) ذِعْذَاعْ الشِّفَاتَيْن



شَهْد الْعِبَارَاتْ اللِّطَايِفْ

عَلَيْه (شِيْرَةْ سِكَّرْ) اللِّيْن



مِنْ مِخْتَلَفْ كِلّ الطِّوَايِفْ

مَا يِخْتِلِفْ فِيْ حِسْنِهْ اثْنَيْن



الْمَوْت كِلِّهْ وِ الْحِسَايِفْ

إنْ ثَارْ ... وِ تْعَزَّلْ قِطِعْتَيْن..!



يُوْطَى عَلَى الأَرْض بْتِقَايِفْ

لاَ يِنْقِطِعْ وِ يْطِيْح نِصَّيْن..!



يَمْشِيْ.. وْ كِثْبَانْ الرِّدَايِفْ

مِنْ تَحْت ثَوْب الْحِشْمِهْ تْبِيْن..!



مَطْلُوْب.. لَكِنْ هُوْب خَايِفْ..!

يِنْهَبْ ضَحَى وِ الْعَيْن بِالْعَيْن



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