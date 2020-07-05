شعر: محمد الشامسي
دَارْ زَايِدْ
يِسْعِدْ صِبَاحِكْ يَا وِطَنْ خَيْر وَ انْعَامْ
يِسْعِدْ صِبَاحِكْ فِيْ جِمِيْع الْمِيَادِين
حِنَّا جِمِيْعٍ فِيْ لِوَازِمْك خِدَّامْ
تَامِرْ وْ حِنَّا فِيْ لِوَازِمْك مَاشِين
يَا (دَارْ زَايِدْ) جِعْلِهَا كِلّ اْلايَّامْ
خَيْرٍ يِعِمِّكْ يَا دِيَارْ الْمِوَافِين
وْ حِنَّا عَلَى أمْر الْمَعَازِيْب قِدَّامْ
يَا شْيُوْخِنَا وَافِين.. وَافِين.. وَافِين
وْ حِكَّامْنَا يَا دَارْ مِنْ خَيْر حِكَّامْ
أهْل الْكَرَمْ وِ الْجُوْد وِ الْعَطْف وِ اللِّين
(أبْنَاءْ زَايِدْ) لَى لِهْ الْفَضل قِدَّامْ
حِكَّامْ مِنْ نَسْل الشِّيُوخ السَّلاطِين
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