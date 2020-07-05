يِسْعِدْ صِبَاحِكْ يَا وِطَنْ خَيْر وَ انْعَامْ

يِسْعِدْ صِبَاحِكْ فِيْ جِمِيْع الْمِيَادِين

حِنَّا جِمِيْعٍ فِيْ لِوَازِمْك خِدَّامْ

تَامِرْ وْ حِنَّا فِيْ لِوَازِمْك مَاشِين

يَا (دَارْ زَايِدْ) جِعْلِهَا كِلّ اْلايَّامْ

خَيْرٍ يِعِمِّكْ يَا دِيَارْ الْمِوَافِين

وْ حِنَّا عَلَى أمْر الْمَعَازِيْب قِدَّامْ

يَا شْيُوْخِنَا وَافِين.. وَافِين.. وَافِين

وْ حِكَّامْنَا يَا دَارْ مِنْ خَيْر حِكَّامْ

أهْل الْكَرَمْ وِ الْجُوْد وِ الْعَطْف وِ اللِّين

(أبْنَاءْ زَايِدْ) لَى لِهْ الْفَضل قِدَّامْ



حِكَّامْ مِنْ نَسْل الشِّيُوخ السَّلاطِين

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