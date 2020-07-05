شعر: محمد الشامسي

دَارْ زَايِدْ

التاريخ:

يِسْعِدْ صِبَاحِكْ يَا وِطَنْ خَيْر وَ انْعَامْ

                يِسْعِدْ صِبَاحِكْ فِيْ جِمِيْع الْمِيَادِين

حِنَّا جِمِيْعٍ فِيْ لِوَازِمْك خِدَّامْ

                تَامِرْ وْ حِنَّا فِيْ لِوَازِمْك مَاشِين

يَا (دَارْ زَايِدْ) جِعْلِهَا كِلّ اْلايَّامْ

                خَيْرٍ يِعِمِّكْ يَا دِيَارْ الْمِوَافِين

وْ حِنَّا عَلَى أمْر الْمَعَازِيْب قِدَّامْ

                يَا شْيُوْخِنَا وَافِين.. وَافِين.. وَافِين

وْ حِكَّامْنَا يَا دَارْ مِنْ خَيْر حِكَّامْ

                أهْل الْكَرَمْ وِ الْجُوْد وِ الْعَطْف وِ اللِّين

(أبْنَاءْ زَايِدْ) لَى لِهْ الْفَضل قِدَّامْ

                حِكَّامْ مِنْ نَسْل الشِّيُوخ السَّلاطِين

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى