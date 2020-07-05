بَيْن الرِّيَاحْ الْعِوَاتِيْ

سَامَرْت لَيْل التِّبَارِيح

صَابْ الْخِفُوْت امْنِيَاتِيْ

مِثْل الْمِصَابِيْح فِيْ الرِّيح..!

كِبِرْت.. مَا عَادْ أَحَاتِيْ

خِدْعَةْ عِيُون التِّمَاسِيح

شَوْفِيْ مِنْ ارْبَعْ جِهَاتِيْ

عَلَّقْ لِشَيْبِيْ مَرَاجِيح

وِ الْيَاسِمِين بْحَيَاتِيْ

ذِكْر.. وْ عِبَادِهْ.. وْ تَسْبِيح

فِيْ الأرْض رَاسِخْ ثِبَاتِيْ

وِ الرِّيح تِشْتَدّ.. وِ تْطِيح

وَ اقْدَحْ بُرُوق أُمْسِيَاتِيْ

بَيْن الْبَدِرْ وِ الْمِصَابِيح

قَلْبِيْ وْ دَمْع إغْنِيَاتِيْ

شَمْع السَّهَارَى الْمِجَارِيح

وِ الاَّ النِّوَايَا بِذَاتِيْ

وَضْحَا وِضُوح الْمِيَاضِيح

عِطْر الزِّمَنْ.. ذِكْرِيَاتِيْ



وِ الْفَيّ.. وِ النَّوْد.. وِ الشِّيح

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