عِطْر الزِّمَنْ

شعر: سَيف السَّعْدي
عِطْر الزِّمَنْ
بَيْن الرِّيَاحْ الْعِوَاتِيْ
سَامَرْت لَيْل التِّبَارِيح
صَابْ الْخِفُوْت امْنِيَاتِيْ
مِثْل الْمِصَابِيْح فِيْ الرِّيح..!
كِبِرْت.. مَا عَادْ أَحَاتِيْ
خِدْعَةْ عِيُون التِّمَاسِيح
شَوْفِيْ مِنْ ارْبَعْ جِهَاتِيْ
عَلَّقْ لِشَيْبِيْ مَرَاجِيح
وِ الْيَاسِمِين بْحَيَاتِيْ
ذِكْر.. وْ عِبَادِهْ.. وْ تَسْبِيح
فِيْ الأرْض رَاسِخْ ثِبَاتِيْ
وِ الرِّيح تِشْتَدّ.. وِ تْطِيح
وَ اقْدَحْ بُرُوق أُمْسِيَاتِيْ
بَيْن الْبَدِرْ وِ الْمِصَابِيح
قَلْبِيْ وْ دَمْع إغْنِيَاتِيْ
شَمْع السَّهَارَى الْمِجَارِيح
وِ الاَّ النِّوَايَا بِذَاتِيْ
وَضْحَا وِضُوح الْمِيَاضِيح
عِطْر الزِّمَنْ.. ذِكْرِيَاتِيْ
وِ الْفَيّ.. وِ النَّوْد.. وِ الشِّيح
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