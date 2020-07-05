شعر: سَيف السَّعْدي

عِطْر الزِّمَنْ

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بَيْن الرِّيَاحْ الْعِوَاتِيْ

           سَامَرْت لَيْل التِّبَارِيح

صَابْ الْخِفُوْت امْنِيَاتِيْ

           مِثْل الْمِصَابِيْح فِيْ الرِّيح..!

كِبِرْت.. مَا عَادْ أَحَاتِيْ

           خِدْعَةْ عِيُون التِّمَاسِيح

شَوْفِيْ مِنْ ارْبَعْ جِهَاتِيْ

           عَلَّقْ لِشَيْبِيْ مَرَاجِيح

وِ الْيَاسِمِين بْحَيَاتِيْ

           ذِكْر.. وْ عِبَادِهْ.. وْ تَسْبِيح

فِيْ الأرْض رَاسِخْ ثِبَاتِيْ

           وِ الرِّيح تِشْتَدّ.. وِ تْطِيح

وَ اقْدَحْ بُرُوق أُمْسِيَاتِيْ

           بَيْن الْبَدِرْ وِ الْمِصَابِيح

قَلْبِيْ وْ دَمْع إغْنِيَاتِيْ

           شَمْع السَّهَارَى الْمِجَارِيح

وِ الاَّ النِّوَايَا بِذَاتِيْ

           وَضْحَا وِضُوح الْمِيَاضِيح

عِطْر الزِّمَنْ.. ذِكْرِيَاتِيْ

           وِ الْفَيّ.. وِ النَّوْد.. وِ الشِّيح

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