حَفْلَةْ أشْجَانْ

لاَ تْلُوْمِنِيْ.. الشَّوْق بَعْثَرْ عِلْبَةْ ألْوَانِيْ

حَتَّى رِسَمْنِيْ الْحِزِنْ لَوْحه وْ عَلَّقْنِيْ..!

مِشْتَاقْ لِكْ قَدّ مَا مِشْتَاقْ تِقْرَانِيْ



بَسْ صِرْت مَا اعْرِفْ وْ لا ادْرِيْ كَيْف بَاكْتِبْنِيْ..!

يَا طَعْم شَايْ الصِّبَاحْ وْ هَمْس رِيْحَانِيْ

مِحْتَاجْ قِلِّيْ قَبِلْ كِثْرِيْ يِرَتِّبْنِيْ

مِدّ النِّظَرْ وَيْن مَا تَبْصِرْ بَتِلْقَانِيْ



الْحِبّ.. يَاللَّى دِرُوْب الْبِعْد هَدَّتْنِيْ

وِحِيْد فِيْ بَرْزَةْ الْعِشَّاقْ وِجْدَانِيْ



يِمْلا حِضُوْرِيْ غِيَابِكْ دُوْن مَا اشْعِرْنِيْ

مِنْ وَيْن مَا لاحْ زَوْلِكْ ثِرْت شَفْقَانِيْ

عَسَى عِلُوْم الْفَرَحْ تَخْطِيْ وْ تَذْكِرْنِيْ

مَا غَيْر زَيْنِكْ يِمِيْل بْكِلّ الاوْزَانِيْ



وِ اللَّى مِضَى شَيّ لاَ تْصَدِّقْ يِغَيِّرْنِيْ

تَعَالْ عِصْفُوْر وِ اسْكِنْ رَاحَةْ أغْصَانِيْ

تِلْقَى الْوَرَقْ قَافِيِهْ.. وِ الْوَزِنْ.. غَرَّدْنِيْ..!

أنَا حَبِيْبِكْ وْ مَا لِيْ فِيْ الْهِوَى ثَانِيْ



يَا لَيْت غَيْرِكْ قِدَرْ لَوْ يَوْم.. يَشْغِلْنِيْ

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