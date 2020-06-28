شعر: ذياب بن غانم المزروعي

صَدْمَاتْ الأيَّامْ

التاريخ:

لا تِحْسِبْ إنِّيْ مِنْكِسِرْ وَارْضِفْ النَّوْح

              أنَا عَلَى صَدْمَاتْ الايَّامْ ضَارِيْ

اللّه خَلَقْنِيْ طَوْد فِيْ دَاخِلِهْ رُوْح

              رَاسِهْ سِمَا مَا يِلْتِفِتْ لِلذِّوَارِيْ

تِهْتَزّ تَحْت أقْدَامِيْ الأرْض.. وِتْرُوْح

              كَمْ هَزِّةٍ عَدَّتْ وْ لا جِبْت طَارِيْ

نَفْسِيْ مِنْ الْعِزِّهْ تِسَامَتْ عَنْ الْبَوْح

              رَوَّضْتَهَا يَوْم اللِّيَالِيْ ضِوَارِيْ

بِنَيْت بَيْتٍ لِلتِّقَا نَجْمِهْ يْلُوْح

              فَوْق الظِّنُوْن وْ فَوْق رُوْس السِّوَارِيْ

تَغْرِيْنِيْ الدِّنْيَا عَلَى غَيْر مَصْلُوْح

              لكِنَّهَا عِجْزَتْ تِغَيِّرْ مِسَارِيْ

مَادَامْ رَبِّيْ كَاتِبْ الرِّزْق فِيْ اللَّوْح

              مَا هَمِّنِيْ مِنْ صَارْ بَايِعْ وْ شَارِيْ

أهَمّ حَاجِهْ عَايِشْ الْعِمِرْ بِوْضُوْح

              وِمْبَيِّضٍ وَجْهِيْ بِعِزّ الطِّوَارِيْ

لانّ الْفِتَى مِنْ دُوْن الاخْلاقْ مَطْرُوْح

              مِنْ حِسْبَةْ الشِّيْمَاتْ.. مَهْمَا يِمَارِيْ

وِانّ الْوِفَا بِالْعَهْد هُوْ خَيْر مَرْبُوْح

              وِ اللَّى يِخُوْن الْعَهْد مِفْلِسْ وْ عَارِيْ

أمُوْت مَسْتُوْرٍ وْلا اعِيْش مَفْضُوْح

              الطِّيْب طَبْعِيْ وِ الْكَرَامه شِعَارِيْ

وَ اللّه لَوْ أنِّيْ مِنْ الْفَقِرْ مَذْبُوْح

              مَا اعِيْب فِيْ قَوْمِيْ وْ لا اعِيْب دَارِيْ

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