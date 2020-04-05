جرعة ذِكْرَى

المصدر: شعر: عبيد بن خصيف

الْبَارْحه طَيْفِكْ عَلَيْنَا تَنَكَّرْ

وَلْهَانْ وَ آحِسّ بْوِجُوْدِكْ وْ لا الْقَاكْ..!

أرْجُوْك طَمِّنِيْ وْ حِنّ وْ تِفَكَّرْ

اللَّيْل يَاسِرْنِيْ وَ ابَاتْ بْزِوَايَاكْ

أبْحِرْ بْحِسْنِكْ يَا الْغَلا.. وَ اتِذَكَّرْ

خَدِّكْ وْ خَشْمِكْ وِ الرِّمُوْش وْ دَعَايَاكْ

وْ كِلْ مَا فِتَحْت ألْقَاكْ.. رَدّ وْ تِسَكَّرْ..!

مَحْرُوْم مِنْ صَوْتِكْ وْ مَحْرُوْم رَوْيَاكْ

لانّ الظِّرُوْف الْقَاسيه مَا تِفَكِّرْ

تِمْنَعْك وِ تْشِبّ الْجَمِرْ فِيْ حَنَايَاكْ

كَنِّيْ بِجِسْر وْ صَرْف الايَّامْ بَكَّرْ

وَ انَا مَعْ الأيَّامْ وِوْصَالِكْ أسْلاكْ

مِشْتَاقْ لِكْ وِ الْفِكِرْ بَعْدِكْ تَعَكَّرْ

عَطْشَانْ لكِنِّيْ تِجَرَّعْت ذِكْرَاكْ

الشَّوْق كَاسَةْ شَايْ وِ لْقَاكْ سِكَّرْ

أحِسّ طَعْمِكْ فِيْ عِرُوْقِيْ.. وْ لا القَاكْ..!!