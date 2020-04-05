جرعة ذِكْرَى

الْبَارْحه طَيْفِكْ عَلَيْنَا تَنَكَّرْ
وَلْهَانْ وَ آحِسّ بْوِجُوْدِكْ وْ لا الْقَاكْ..!
أرْجُوْك طَمِّنِيْ وْ حِنّ وْ تِفَكَّرْ
اللَّيْل يَاسِرْنِيْ وَ ابَاتْ بْزِوَايَاكْ
أبْحِرْ بْحِسْنِكْ يَا الْغَلا.. وَ اتِذَكَّرْ
خَدِّكْ وْ خَشْمِكْ وِ الرِّمُوْش وْ دَعَايَاكْ
وْ كِلْ مَا فِتَحْت ألْقَاكْ.. رَدّ وْ تِسَكَّرْ..!
مَحْرُوْم مِنْ صَوْتِكْ وْ مَحْرُوْم رَوْيَاكْ
لانّ الظِّرُوْف الْقَاسيه مَا تِفَكِّرْ
تِمْنَعْك وِ تْشِبّ الْجَمِرْ فِيْ حَنَايَاكْ
كَنِّيْ بِجِسْر وْ صَرْف الايَّامْ بَكَّرْ
وَ انَا مَعْ الأيَّامْ وِوْصَالِكْ أسْلاكْ
مِشْتَاقْ لِكْ وِ الْفِكِرْ بَعْدِكْ تَعَكَّرْ
عَطْشَانْ لكِنِّيْ تِجَرَّعْت ذِكْرَاكْ
الشَّوْق كَاسَةْ شَايْ وِ لْقَاكْ سِكَّرْ
أحِسّ طَعْمِكْ فِيْ عِرُوْقِيْ.. وْ لا القَاكْ..!!