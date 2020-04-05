جرعة ذِكْرَى

المصدر:
  • شعر: عبيد بن خصيف
التاريخ:

الْبَارْحه طَيْفِكْ عَلَيْنَا تَنَكَّرْ

وَلْهَانْ وَ آحِسّ بْوِجُوْدِكْ وْ لا الْقَاكْ..!

 

أرْجُوْك طَمِّنِيْ وْ حِنّ وْ تِفَكَّرْ

اللَّيْل يَاسِرْنِيْ وَ ابَاتْ بْزِوَايَاكْ

 

أبْحِرْ بْحِسْنِكْ يَا الْغَلا.. وَ اتِذَكَّرْ

خَدِّكْ وْ خَشْمِكْ وِ الرِّمُوْش وْ دَعَايَاكْ

 

وْ كِلْ مَا فِتَحْت ألْقَاكْ.. رَدّ وْ تِسَكَّرْ..!

مَحْرُوْم مِنْ صَوْتِكْ وْ مَحْرُوْم رَوْيَاكْ

 

لانّ الظِّرُوْف الْقَاسيه مَا تِفَكِّرْ

تِمْنَعْك وِ تْشِبّ الْجَمِرْ فِيْ حَنَايَاكْ

 

كَنِّيْ بِجِسْر وْ صَرْف الايَّامْ بَكَّرْ

وَ انَا مَعْ الأيَّامْ وِوْصَالِكْ أسْلاكْ

 

مِشْتَاقْ لِكْ وِ الْفِكِرْ بَعْدِكْ تَعَكَّرْ

عَطْشَانْ لكِنِّيْ تِجَرَّعْت ذِكْرَاكْ

 

الشَّوْق كَاسَةْ شَايْ وِ لْقَاكْ سِكَّرْ

أحِسّ طَعْمِكْ فِيْ عِرُوْقِيْ.. وْ لا القَاكْ..!!

 

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