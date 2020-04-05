المصدر: شعر: معرّبة الجَدّين

سَلِّمْ عَلَى اللَّى بِالْوَصِلْ مَا فِقَدْنَاهْ

سَلامْ تَسْلِيْمِةْ نِظَرْ قَبِلْ.. قُوّهْ

مَحْنَا تَحَتْ رَحْمَةْ مِزَاجِهْ وْ شَرْوَاهْ

وْ لا نِرْغَبْ بْمِزْنِهْ وْ لا بْقِرْب نَوّهْ

وْ لا يِرْجَعْ يْرِدّ الْوِفَا مِنْ عَرَفْنَاهْ

تِقْصَرْ حِبَالْ الْوَصل تَعْطِيْه قُوّهْ

يَامَا سِكَتْنَا بْدَاخِلْ الصَّمْت مِشْكَاهْ

نِبْلَعْ عَتَبْنا وْ مَا اظْهَرْ الْحَرْف سَوّهْ

بِالطِّيْب عَيْب نْقُوْل كَمْ طِيْب سِقْنَاهْ

بِيْض الأيَادِيْ مْن الْوِفْا مَا تِشَوّهْ

كِلِّهْ خِطَا لَوْ خِطْوِتِهْ مَا تَعَدَّاهْ

بَاسِهْ صِعِيْب وْ مِتْعِبْ عْنَادْ جَوّهْ

مِوَاقْفه تِفْضَحْ سَلامَةْ نِوَايَاهْ

وْ تَعَارِضه يَكْشِفْ لِنَا عَنْ خِلُوّهْ

مَا يَصْلِحْ الْمَايْ إنْ مِشَى رَدّ مِجْرَاهْ

وْ مَا تِمْلا عَيْن النَّفْس مِنْ كَسر هُوّهْ