رِحْلَةْ الشـــَّــمْس

طُوْل الْعِمِرْ خَلِّكْ مَعْ النَّاسْ

مِثْل الضِّيَا فِيْ رِحْلَةْ الشَّمْس

مِنْ عَاشْ بَيْن النَّاسْ نِبْرَاسْ

يِلْقَى الْبَدِرْ فِيْ عَتْمَةْ الرَّمْس

جَرْح الْكَرَامه جَرْح حَسَّاسْ

عِنْد الْعَرَبْ مَا يِقْهَرْ اللَّمْس

إِنْ طَابَتْ ايَّامِكْ بِالاوْنَاسْ

إحْسِبْ حِسَابْ الْغَدّ مِنْ أمْس

لا تِصْحَبْ إِلاَّ جَيِّدْ السَّاسْ

يِنْفَعْك لَى رَدّ الزِّمَنْ عَمْس

كَنِّهْ لِدِهْن الْعُوْد نِسْنَاسْ

وِالاَّ مِنْ عْطُوْر الزَّهَرْ هَمْس

فِيْ نَوْد ذِعْذَاعه وِ الانْفَاسْ



يَسْرِيْ نِسِيْم الْبِنّ فِيْ الْحَمْس