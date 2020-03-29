سَيِّدْ الإحْسَاسْ

هَوْد يَا رَاعِيْ الْهِوَى هَوْدِيْ

بِالْقِصَايِدْ يَاكْ مَرْدُوْدِيْ





مَا لْنَا فِيْ وَصْلِكُمْ حَايِهْ

يَوم صَارَتْ بَيْنِنَا حْدُوْدِيْ





لِلْمِفَارَقْ بَارْفَعْ الرَّايِهْ

لِلْمِوَاصَلْ بَاحْكِمْ قْيُوْدِيْ





مَا بِتِلْقَى حَدّ شَرْوَايِهْ

وَارِثِهْ طِيْبِيْ مِنْ جْدُوْدِيْ





يَا كِبِرْ قَدْرِيْ وْ مُوْفَايِهْ

يَوْمِكْ انْتِهْ مِنْقِضْ عْهُوْدِيْ





مَا هِنَتْ فِيْ عَيْنِيْ غْفَايِهْ

وِالْمَلا سَالِيْن وِ رْقُوْدِيْ





كِنْت شِعْرِيْ وْكِنْت مَعْنَايِهْ

كِنْت بِالْقِيْفَانْ مَقْصُوْدِيْ





دَايِمْ ألْهَجْ بِاسْمِكْ دْعَايِهْ

وِالْمِزُوْن وْ غَيْثها شْهُوْدِيْ





سَيِّدْ احْسَاسِيْ وْمَضْنَايهْ

بِالْحَشَا مَنْزِلْك مَفْنُوْدِيْ





يَوم بَاقِيْ النَّاسْ مَنْفَايِهْ

إنْت دِهْن الْعُوْد (كَمْبُوْدِيْ)





وِ النَّهَايِهْ أصْعَبْ نْهَايِهْ



صَارْ دَرْب الْحِبّ مَسْدُوْدِيْ





بَيْن حِسَّادٍ وْ وَشَّايِهْ

مَسْمِعِكْ يَا زَيْن مَعْقُوْدِيْ





رَوِّحْ وْ لا تَطْلِبْ لْقَايِهْ

اللِّقَا مَا عَادْ مَنْشُوْدِيْ





سَمَّحْ اللّه ذَنْبِكْ.. بْرَايِهْ

مَا بَاحَمِّلْ خَاطِرِيْ زَوْدِيْ





وِانْ قِرَيْت مْن الذِّكِرْ آيِهْ

بَتْعَرِفْ وِشْ كَانْ مَقْصوْدِيْ





هَيْه أنَا بِالصِّدْق مَدْعَايِهْ

وِالشِّعِرْ زَادِيْ وْ مَرْدُوْدِيْ





وْلِيْ كِثِيْر أبْيَاتْ مَقْرَايِهْ

كَانْ مَا تَدْرِيْ عَنْ وْجُوْدِيْ.!





بِالْوِفَا شَمْعه مْضَوَّايِهْ



وِانْت خَايِنْ رُوْح وِ وْعُوْدِيْ..!!