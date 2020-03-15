الْقَلب الْمِوْرِقْ

لِدّ لِيْ بِالشَّوْف يَا شَوْفِيْ وْبَرِّقْ



مَا سَهَرْت اللَّيْل أتْبَعْ كِلّ بَارِقْ

وِانْ ضِوْتْ أفْكَارِكْ إعْزِلْهَا.. وْفَرِّقْ



كَيْف تَبْغِيْنَا نْتَفَارَقْ وِانْت فَارِقْ..!

إهْيَعْ وْرَاجِعْ ظِنُوْنِكْ .. لا تِطَرِّقْ

إنْت سَاكِنْ في الْحَشَا مَا انْتِهْ بْطَارِقْ

لَوْ بَاغَرِّبْ عَنْك فِيْ الدِّنْيَا وَاشَرِّقْ

إنْت نَجْمِكْ مَا يِغِيْب.. وْدَوْم شَارِقْ

وِانْت فَارِقْ بِالْحِسِنْ كِلِّكْ مْغَرِّقْ

وِانْت بَحْر الْحِسن وَآنَا فِيْك غَارِقْ..!

شُوْف قَلْبِيْ مِنْ كِثِرْ حِبِّكْ مْوَرِّقْ

لَيْن صَارْ الْقَلْب لِكْ بِسْتَانْ وَارِقْ

لا تِعَاتِبْنِيْ بِنَبْرَاتْ (الْمِحَرِّقْ)

لَيِّنْ الْكِلْمِهْ وْ لَوْ بِكْ ألْف حَارِقْ

بِالثَّلاثْ أقُوْلَهَا لِكْ.. وِالْمِفَرَّقْ



إنْت فَارِقْ.. إنْت فَارِقْ.. إنْت فَارِقْ