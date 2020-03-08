جَرَّةْ حِزِنْ

لا تْنُوْح وِغْصُوْنِيْ مِنْ الْهَمْ يِبَّاسْ



يَا الرَّاعبي بَسْنِيْ دِخِيْلِكْ أبَى اسْلِيْه

إنْتِهْ عَلَى غِصْنٍ رِفِيْعٍ وْ مَيَّاسْ



وِتْجِرّ بَالْحَانْ الْحِزِنْ مِنْ مَعَالِيْه

إقْرَبْ.. تَعَالْ.. وْ كُوْن لِيْ دَوْم يَلاَّسْ

عَسَى تِخَفِّفْ عَنْ فِوَادِيْ وْ تَسْلِيْه

وِتْجِرّ هَاجُوْسٍ تِسَطَّرْ بِقِرْطَاسْ

يِشْرَحْ عَنْ الْخَاطِرْ وْ عَمَّا أعَانِيْه

يَا الرَّاعِبِيْ نَامَتْ عِيُوْنٍ بِهَا نْعَاسْ



إلاَّ أنَا ألْعِيْ هِوَايِهْ وْأبْكِيْه

وَاهِدّ زَفْرَاتِيْ بِدَيْجُوْر الاغْلاسْ

أخَافْ مِنْ كِثْر الْعَذِلْ وِالْمِشَارِيْه

هذَا هِوَى لى مَا تَرَكَّزْ عَلَى سَاسْ



لَوْ تَصْلِحِهْ صِلْحِهْ أبَدْ مَا يِقَوِّيْه..!