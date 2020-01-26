مِمَرّ السَّعَادة

المصدر: شعر: ذياب بن غانم المزروعي

يَا مْسَافِرٍ عَبْر الْمِطَارْ وْ مِمَرّهْ

هذَا مِمَرّ الْحِزن وِ الاَّ السَّعَادِهْ..؟!

أشُوف هَالْعَالَمْ تِطُوْف وْ تِمُرّهْ

كِلٍ يِسُوْق خْطَاهْ عَجْل.. وْ رِكَادِهْ

هذَاكْ لَى ضَاقَتْ عَلَيْه الْمِجَرّهْ

مِنْ فَارَقْ أحْبَابه وْ رِيْحَةْ بْلادِهْ

وْ هذَا حِزِيْن وْ دَمْع عَيْنِهْ يِصِرّهْ

عَنْ لا يِشُوْفُوْنِهْ.. وْ عَايِشْ حِدَادِهْ

وْ مِنْ فَارَقْ الْخِلاَّنْ شَوْقه يِجِرّهْ

وِ يْجِرّ مَوَّالْ الْحِزِنْ مِنْ فِوَادِهْ

وْ يَا حَظّ لَى طَايِرْ فَرَحْ مِنْ مِقَرّهْ

يَرْسِمْ عَلَى وَجْه السَّعَادِهْ مِرَادِهْ

اللَّى مِسَافِرْ حِزن وِ اللَّى مِسَرّهْ

هِيْ حِكْمَةْ الْخَالِقْ بِدِنْيَا عِبَادِهْ

كِلٍ يِمِرّ الْعِمر خَيْره وْ شَرَّهْ

وَ ايَّامْنَا بَيْن الْحِزِنْ وِ السَّعَادِهْ