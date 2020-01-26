الحديث الْوِدِّيْ

المصدر:
  • شعر: أسما البراهيم
التاريخ:

بَيْنِيْ وْ بَيْن النَّفْس لا شِفْت مَا شِفْت

يِبْدَا حِدِيْثٍ عَنْ رِدَى الْوَضع وِدِّيْ

 

مِنِّيْ عَلَى كَشْف الْخِفِيَّاتْ مَا خِفْت

وِ انْ كِنْت بَابْدِيْهَا لِيْ أبْدَيْت سَدِّيْ

 

عَنْ الْعِقُول اللَّى تِجِيْز الْخِطَا.. نِفْت

فَلا الْحَكِيْ مَعْهُمْ يِجِيْب أوْ يِوَدِّيْ

 

لا جِيْت أطَالِبْهُمْ بِالاِنْصَافْ.. مَا انْصِفْت

وِ الْيَا شِكَيْت مْن الأذَى.. يِسْتِجِدِّيْ..!

 

يَامَا بِحِسْن الظَّنّ مِنْ بَيْنِهُمْ طِفْت

عَنْ نَابْ ذَا كَشَّرْ.. وْ هذَا يِصِدِّيْ

 

وِ انْ كَانْ حَسَّوْا حَيْف لَوْ كَانْ مَا حِفْت

قَبل أسْئِلَتْهُمْ لِيْ وْ مَضْمُوْن رَدِّيْ

 

بَاحْكَامْهُمْ فِيْ سَاحَةْ الذَّنْب كِتِّفْت

وِشْ عَادْ لا وَقَّفْ هَلْ الْجَور ضِدِّيْ؟

 

لا بَاسْ إذَا بِالنَّقْص مِنْ نَاقِصْ وْصِفْت

قَدْرِيْ وَاعَرْفه.. لَيْه أصَحِّحْ وَ اقَدِّيْ؟

 

لِيْ مِنْ جِدَالْ اللاَّشْ بِاللّه وِشْ ضِفْت..؟!

وِشْ مِنْ سِفَاهْ مْخَاطبه أسْتِمِدِّيْ..؟

 

عِفْت الْحَكِيْ مَعْهُمْ وْ عِذْرِيْ إذَا عِفْت

أكْرَهْ خِطَابْ عْقُوْل مَا هِيْب قَدِّيْ

 

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