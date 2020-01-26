الحديث الْوِدِّيْ

بَيْنِيْ وْ بَيْن النَّفْس لا شِفْت مَا شِفْت
يِبْدَا حِدِيْثٍ عَنْ رِدَى الْوَضع وِدِّيْ
مِنِّيْ عَلَى كَشْف الْخِفِيَّاتْ مَا خِفْت
وِ انْ كِنْت بَابْدِيْهَا لِيْ أبْدَيْت سَدِّيْ
عَنْ الْعِقُول اللَّى تِجِيْز الْخِطَا.. نِفْت
فَلا الْحَكِيْ مَعْهُمْ يِجِيْب أوْ يِوَدِّيْ
لا جِيْت أطَالِبْهُمْ بِالاِنْصَافْ.. مَا انْصِفْت
وِ الْيَا شِكَيْت مْن الأذَى.. يِسْتِجِدِّيْ..!
يَامَا بِحِسْن الظَّنّ مِنْ بَيْنِهُمْ طِفْت
عَنْ نَابْ ذَا كَشَّرْ.. وْ هذَا يِصِدِّيْ
وِ انْ كَانْ حَسَّوْا حَيْف لَوْ كَانْ مَا حِفْت
قَبل أسْئِلَتْهُمْ لِيْ وْ مَضْمُوْن رَدِّيْ
بَاحْكَامْهُمْ فِيْ سَاحَةْ الذَّنْب كِتِّفْت
وِشْ عَادْ لا وَقَّفْ هَلْ الْجَور ضِدِّيْ؟
لا بَاسْ إذَا بِالنَّقْص مِنْ نَاقِصْ وْصِفْت
قَدْرِيْ وَاعَرْفه.. لَيْه أصَحِّحْ وَ اقَدِّيْ؟
لِيْ مِنْ جِدَالْ اللاَّشْ بِاللّه وِشْ ضِفْت..؟!
وِشْ مِنْ سِفَاهْ مْخَاطبه أسْتِمِدِّيْ..؟
عِفْت الْحَكِيْ مَعْهُمْ وْ عِذْرِيْ إذَا عِفْت
أكْرَهْ خِطَابْ عْقُوْل مَا هِيْب قَدِّيْ