الحديث الْوِدِّيْ

المصدر: شعر: أسما البراهيم

بَيْنِيْ وْ بَيْن النَّفْس لا شِفْت مَا شِفْت

يِبْدَا حِدِيْثٍ عَنْ رِدَى الْوَضع وِدِّيْ

مِنِّيْ عَلَى كَشْف الْخِفِيَّاتْ مَا خِفْت

وِ انْ كِنْت بَابْدِيْهَا لِيْ أبْدَيْت سَدِّيْ

عَنْ الْعِقُول اللَّى تِجِيْز الْخِطَا.. نِفْت

فَلا الْحَكِيْ مَعْهُمْ يِجِيْب أوْ يِوَدِّيْ

لا جِيْت أطَالِبْهُمْ بِالاِنْصَافْ.. مَا انْصِفْت

وِ الْيَا شِكَيْت مْن الأذَى.. يِسْتِجِدِّيْ..!

يَامَا بِحِسْن الظَّنّ مِنْ بَيْنِهُمْ طِفْت

عَنْ نَابْ ذَا كَشَّرْ.. وْ هذَا يِصِدِّيْ

وِ انْ كَانْ حَسَّوْا حَيْف لَوْ كَانْ مَا حِفْت

قَبل أسْئِلَتْهُمْ لِيْ وْ مَضْمُوْن رَدِّيْ

بَاحْكَامْهُمْ فِيْ سَاحَةْ الذَّنْب كِتِّفْت

وِشْ عَادْ لا وَقَّفْ هَلْ الْجَور ضِدِّيْ؟

لا بَاسْ إذَا بِالنَّقْص مِنْ نَاقِصْ وْصِفْت

قَدْرِيْ وَاعَرْفه.. لَيْه أصَحِّحْ وَ اقَدِّيْ؟

لِيْ مِنْ جِدَالْ اللاَّشْ بِاللّه وِشْ ضِفْت..؟!

وِشْ مِنْ سِفَاهْ مْخَاطبه أسْتِمِدِّيْ..؟

عِفْت الْحَكِيْ مَعْهُمْ وْ عِذْرِيْ إذَا عِفْت

أكْرَهْ خِطَابْ عْقُوْل مَا هِيْب قَدِّيْ