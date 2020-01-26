الأعْذَبْ الأغْرَبْ..!

المصدر: شعر: شيخة محمد الجابري

وْ لِكْ فِيْ مِجْمَلْ ايَّامِيْ مِسَاحه

تِغَذِّيْهَا بِمَا يِهْوَى جِنُوْنِكْ..!

نِظَرْ.. إحْسَاسْ.. أشْوَاقْ.. إلْتِمَاحه

عَلَى حَطَّةْ يَدِكْ.. فَاسْرِجْ فِنُوْنِكْ

أشِيْل الْحِبّ لِكْ وَجْد وْ سِمَاحه

وَ اغَنِّيْ لِكْ.. وْ أتْحَاشَى ظِنُوْنِكْ

يَا أعْذَبْ مِنْ حِوَانِيْ فِيْ جِنَاحه

وْ أغْرَبْ فَرْد فِيْ مِيْزَانْ كَوْنِكْ..!

أرَاكْ الْعَالَمْ الضَّاحِكْ صِبَاحه

وَ اعِيْشِكْ.. دِنْيِتِكْ.. هَمْسِكْ... سِكُوْنِكْ

صَحِيْح الْحِبّ تَرْمِيْنَا رِمَاحه

وْ يِتْمَسْكَنْ.. وْ لكِنْ مَا يِخُوْنِكْ

وِ اذَا أشْعَرْك لَحْظه بِارْتِيَاحه

يِكُوْن انِّهْ تِغَلْغَلْ فِيْ حِصُوْنِكْ

يِحِبِّكْ كَيْف مَا يْحِبِّكْ.. وْ رَاحه

إذَا لامَسْ كِفُوْفِكْ.. مَاتْ دُوْنِكْ..!

يَا هذَا الْوَجْد يَا الشَّوْق وْ رِمَاحه

يَا شَجْو الْحِبّ.. يَا الْحِبّ وْ شِجُوْنِكْ

أنَا أعْطَيْت قَلْبِكْ لِلْمِسَاحه

فَخَصِّصْ لِيْ مِسَاحه.. فِيْ عِيُوْنِكْ