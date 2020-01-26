الأعْذَبْ الأغْرَبْ..!

وْ لِكْ فِيْ مِجْمَلْ ايَّامِيْ مِسَاحه
تِغَذِّيْهَا بِمَا يِهْوَى جِنُوْنِكْ..!
نِظَرْ.. إحْسَاسْ.. أشْوَاقْ.. إلْتِمَاحه
عَلَى حَطَّةْ يَدِكْ.. فَاسْرِجْ فِنُوْنِكْ
أشِيْل الْحِبّ لِكْ وَجْد وْ سِمَاحه
وَ اغَنِّيْ لِكْ.. وْ أتْحَاشَى ظِنُوْنِكْ
يَا أعْذَبْ مِنْ حِوَانِيْ فِيْ جِنَاحه
وْ أغْرَبْ فَرْد فِيْ مِيْزَانْ كَوْنِكْ..!
أرَاكْ الْعَالَمْ الضَّاحِكْ صِبَاحه
وَ اعِيْشِكْ.. دِنْيِتِكْ.. هَمْسِكْ... سِكُوْنِكْ
صَحِيْح الْحِبّ تَرْمِيْنَا رِمَاحه
وْ يِتْمَسْكَنْ.. وْ لكِنْ مَا يِخُوْنِكْ
وِ اذَا أشْعَرْك لَحْظه بِارْتِيَاحه
يِكُوْن انِّهْ تِغَلْغَلْ فِيْ حِصُوْنِكْ
يِحِبِّكْ كَيْف مَا يْحِبِّكْ.. وْ رَاحه
إذَا لامَسْ كِفُوْفِكْ.. مَاتْ دُوْنِكْ..!
يَا هذَا الْوَجْد يَا الشَّوْق وْ رِمَاحه
يَا شَجْو الْحِبّ.. يَا الْحِبّ وْ شِجُوْنِكْ
أنَا أعْطَيْت قَلْبِكْ لِلْمِسَاحه
فَخَصِّصْ لِيْ مِسَاحه.. فِيْ عِيُوْنِكْ