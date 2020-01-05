شِمُوخ (دبي)

المصدر: شعر: فتاة تهامة – دبي

إسْبِحِيْ يَا عَين وِاخْذِيْ مِنْ خِيُوط النَّهَارْ

مَا يِشِعّ بْوَجْه اْلايَّامْ تَخْلِيْد وْسِمِهْ

المِدَى دُوْب ابْتِسَمْ مِنْ يِمِيْن وْمِنْ يِسَارْ

الْفَخَرْ فِيْمَا احْتِوَى وِالسَّعَدْ فِيْ مَقْدِمِهْ

يَا شِعَارْ النُّوْر وِ النُّوْر لاَمْجَادِكْ شِعَارْ

يَا دِفَا التَّارِيْخ لَا فَارْ فِيْ الْوَاقِعْ دَمِهْ

إحْتِوَيْت النِّبْل وَاصْبَحْت لِلْمَجْد الْمَنَارْ

وِاسْتَحَقَّيْت التِّمَيِّزْ وْصِرْت مْعَلِّمِهْ

شَكِّلَتْ شَخْصِيِّتِكْ عَالَمْ مِنْ الإنْبِهَارْ

طِلْت لَيْن أوْجَدْت مِنْ ثِقْلِكْ أكْبَرْ مَلْحَمه

يَا سِمُوّ الْمَجْد كَوَّنْت لِكْ خَطّ وْمِسَارْ

لَيْن جَفَّتْ مِحْبَرَةْ كِلّ كَاتِبْ وِقْلِمِهْ

يَا (مْحَمَّدْ يَا بِنْ رَاشِدْ) سَنَامْ الإفْتِخَارْ

يَا (مْحَمَّدْ يَا بِنْ رَاشِدْ) وِسَامْ الْمَكْرِمه

يَا شِمُوخ (دْبَيّ) يَا تَاجْ يَا سَاسْ الْعَمَارْ

يَا مِحَقِّقْ مَا بِقَى حِلْم حَتَّى نحْلَمه

وَقْفِتِكْ ثَوْرَةْ حَضَاره وْكِلْمَتْك إزْدَهَارْ

نَظْرِتِكْ تَحْقِيْق مِطْلَبْ وْحِضْنِكْ أوْسِمِهْ

حِنْكِتِكْ تَطْوِيْر وَاقِعْ وْمِنْ خَلْف السِّتَارْ

عَطْف لِلأيْتَامْ وَارْوَعْ مِثَالْ الْمَرْحمه

يَا خَلِيْط مْن التِّوَاضِعْ وْدَرْسٍ لِلْكِبَارْ

مَا رَأيْنَا مِنْك هذَا قِلِيْلٍ نعْلِمِهْ

تَدْرِيْ إنِّكْ صِرْت مَرْجِعْ وْتَارِيْخ وْمِدَارْ

يَاوِرِيْث الْمَجْد وِ الصِّيْت.. يَا اعْظَمْ مَلْحَمه