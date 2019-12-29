الْعِشْق الأصِيل

المصدر: شعر: غاية الظاهري

مَرْحِبَا يَا صَاحِبْ الْقَلْب النِّبِيْل

مِثِلْ زَوْلِكْ مَا رَأَتْ عَيْنِيْ أحَدْ

تَقْبِلْ وْ يَاتِيْ مَعِكْ غَيْثٍ هِمِيْل

تِبْتِعِدْ وِ تْفَارِقْ الرُّوْح الْجِسَدْ

إنْت لِلرُّوْح الدِّفَا وَ اوْفَى خَلِيْل

وِ انْت بَهْجَةْ خَاطِرِيْ وْ كِلّ السَّعَدْ

إنْ نِوَيْت أعْشَقْ سِوَاكُمْ مِسْتَحِيْل

لاَنّ قَلْبِيْ مَا يِبَى غَيْرِكْ أبَدْ

كَنِّكْ إلاَّ بَرْق وِ عْيُوْنِيْ تِخِيْل

غَيْم يَمْطِرْ لِيْ مَعْ أشْوَاقه بَرَدْ

تَرْتِوِيْ بِهْ مِنْ بَعَدْ قَفْر ٍ بِخِيْل

وْ تَبْتِهِجْ بِهْ مِنْ بَعَدْ صَوْت الرَّعَدْ

وْ كَنّ قَلْبِيْ بِالْهِوَى عَابِرْ سِبِيْل

مَا تِمَنَّى لِهْ سِوَى قَلْبِكْ بَلَدْ

إقْتِرِبْ مِنِّيْ تَرَى حِمْلِيْ ثِقِيْل

وِ انْت عِزْوَةْ خَافِقِيْ وِ انْت السَّنَدْ

لا تِظِنّ أنْسَاكْ وَ انْكِرْ هَالْجَمِيْل

مِنْ هُوْ مِثْلِيْ صَعْب يِنْقَضْ لِهْ عَهَدْ

إنْ نِوَى يِعْشَقْ تَرَى عِشْقِهْ أصِيْل

وِ انْ نِوَى يَبْعِدْ إلَى الْغَيْمِهْ صَعَدْ