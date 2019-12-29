قَهْوَةْ و مِيْعَادْ

المصدر: شعر: أحمد المعمري

وْ تِسْألْنِيْ إذَا وَقْت الْمِوَادَعْ حَانْ

وَانَا اللَّى يِفْضَحه خَوْفه وِسِطْ عَيْنِهْ

أخَافْ إنِّيْ: عَلَى الذِّكْرَى (حَبِيْب وْ كَانْ)..!

وَ اخَافْ إنّ اللِّقَا يَبْعِدْ مِحِبِّيْنِهْ

وَ اقُول الْوَقْت تَوَّهْ وِ الزِّمَنْ سَجَّانْ

وْ لا هَمِّهْ إذَا تَبْكِيْ مِسَاجِيْنِهْ

تِنَاظِرْ عَقْرَبْ السَّاعه وْ عَلَى الْفِنْجَانْ

وْ صُوْرَتْهَا الْحِزِيْنِهْ وَجْه تَلْوِيْنِهْ

وَ اقُول آسِفْ وْ لكِنِّيْ أنَا إنْسَانْ

يِخُون النَّاسْ لكِنْ لا تِخُوْنِيْنِهْ..!

يِشُوف إنّ الْعِمِرْ دَمْعه بَلا عِنْوَانْ

وْ مَادَامْ انِّكْ عِمِرْ خَايِفْ تِهِلِّيْنِهْ..!

رِسَمْ بِاحْسَاسْ قَلْبه لَوْحَةْ الْجِدْرَانْ

جِزَا الْمِسْكِيْن لا مِنْ حَبّ مِسْكِيْنِهْ

عَلَى النِّسْيَانْ مَا مَرَّوْا عَلَى النِّسْيَانْ

أحَاسِيْسِهْ لَوْ احْيَانْ اتِّنَاسَيْنِهْ

صِدِيْق الشَّوق وِ الدَّمْعَاتْ وِ الأحْزَانْ

تَعَزِّيْنِهْ بِحِزْنِهْ لَوْ تِعِزِّيْنِهْ

كِثِرْ مَا عَاشْ لِهْ فِيْ غَيْبِتِكْ حِرْمَانْ

لَوْ انْ قِلْتِيْ لِهْ: (آحِبِّكْ) تِبَكِّيْنِهْ..!

وْ كِثِرْ مَا مَرّ لِكْ طَارِيْ بِعَذْب لْسَانْ

مِنْ الإحْسَانْ: لَوْ لَيْلِهْ تِمِرِّيْنِهْ

سِكَاكِيْنِكْ شِتَا كَمْ عَاشْ بِهْ بَرْدَانْ

وْ عَلَيْك ألْطَفْ مِنْ النِّسْمِهْ سِكَاكِيْنِهْ

تِسَاقَطْ مِنْ سِمَاهْ الذَّابِلِهْ عَطْشَانْ..!

بِصِيْص مْن الأمَلْ انِّكْ تِبِلِّيْنِهْ

يِعِيْش الضَّاحِكْ اللَّى خَافِقِهْ زَعْلانْ

وْ يُوْرِقْ حِزْنِهْ وْ تَزْهِرْ بِسَاتِيْنِهْ

يِسَمِّيْك الأمَلْ وِ انْ كَانْ بِالإمْكَانْ

تِحَاتِيْن الْغِيَابْ وْ رَجْفَةْ يْدَيْنِهْ

حَرَامْ إنّ الْفِرَاقْ اللَّى غِدَرْ بِهْ كَانْ

هِنَا بْنَفْس الْمِكَانْ اللَّى تِحِبِّيْنِهْ..!