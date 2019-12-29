دَارْ التِّسَامِحْ

المصدر: شعر: راشد بن مشيط المرّي

أبْتِدِيْ بِالْقَول يَا سَادِهْ

وْ فِكْرِتِيْ مَرْكَبْ بَلا مِيْنَا

وِ الْبَحَرْ فِـ.. عْيُون رُوَّادِهْ

مَا يِقَدَّرْ بِالْمَلايِيْنَا

كَيْف رَاسِيْ فَاحْ بِقْنَادِهْ

وْ مِنْ فَنَاجِيْلِهْ تِقَهْوَيْنَا

وِ انْتِقَيْت الْفِكْره الْغَادِهْ

يَوم وِصْلَتْ صَوب أرَاضِيْنَا

التِّسَامِحْ عِنْدِنَا عَادِهْ

مِنْ عِقِيْدَتْنَا وَ اسَامِيْنَا

طَبْعِنَا وِ النَّاسْ شَهَّادِهْ

مِنْ خِلِقْنَا خِصْلِةٍ فِيْنَا

وْ مِنْ يِسَامِحْ يِكْسِبْ ايْشَادِهْ

وْ دِيْنِنَا فِيْهَا مْوَصِّيْنَا

وْ مِنْ عَهِدْ (زَايِدْ) عَلَى الْعَادِهْ

مَا نِخَالِفْ عَهد وَالِيْنَا

مِنْ وِصَايَاهْ وْ مِنْ ارْشَادِهْ

عَلَّمْ أوَّلْنَا وْ تَالِيْنَا

قَالْ .. مِنْ يَبْغِيْ السَّعَدْ نَادِهْ

وْ رَبِّنَا الْمَعْبُود يَجْزِيْنَا

وْ مِنْ يِجِيْنَا عَاشْ فِيْ بْلادِهْ

نْتِبَاشَرْ يَوم يَاتِيْنَا

نَاصِلِهْ فِيْ الدَّارْ لِمْرَادِهْ

دَارِنَا دَارِكْ يَا لافِيْنَا

نَكْرِمِهْ وِ نْدَوِّرْ إسْعَادِهْ

وْ مَا نِبَى مِنِّهْ يِجَازِيْنَا