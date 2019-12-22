وَاحَةْ الذِّكْرَى

أنَا وِانْ كِنْت مَا احِبِّكْ

أرَى ذِكْرَاكْ تَطْرِيْ لِيْ

وَ اعِيْش بْوَاحَةْ الذِّكْرَى

أرَدِّدْ مِنْ مِوَاوِيْلِيْ

وَ اشُوف كْتَابْ جَمَّعْنَا

وَ اشُوف ألْوَانْ تَعْنِيْ لِيْ

عِيُون النَّاسْ تِلْمَحْنِيْ

وَ انَا أشِّرْ بِمِنْدِيْلِيْ

بَاخَبِّيْ فِيْ الثَّرَى شَوْقِيْ

قِصِيْد وْ وَجْه تَمْثِيْلِيْ

وْ بَاخِذْ مِنْ عِطِيَّاتِكْ

هَدَايَا كَسِّرَتْ حَيْلِيْ

كِتَبْت ألْوَانْ جَذَّابه

رِسَمْت أشْعَارْ تَرْوِيْ لِيْ

ولكِنّ الْقِدَرْ يَكْتِبْ

وْ يَرْسِمْ مَيْلِكْ وْ مَيْلِيْ

أنَا وَيْلِيْ أنَا وَيْلِيْ



غَلَطْ بِالْحِلْم تَأْوِيْلِيْ