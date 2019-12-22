شعر: عبدالعزيز المسلَّم

وَاحَةْ الذِّكْرَى

التاريخ:

أنَا وِانْ كِنْت مَا احِبِّكْ

           أرَى ذِكْرَاكْ تَطْرِيْ لِيْ

وَ اعِيْش بْوَاحَةْ الذِّكْرَى

           أرَدِّدْ مِنْ مِوَاوِيْلِيْ

وَ اشُوف كْتَابْ جَمَّعْنَا

            وَ اشُوف ألْوَانْ تَعْنِيْ لِيْ

عِيُون النَّاسْ تِلْمَحْنِيْ

            وَ انَا أشِّرْ بِمِنْدِيْلِيْ

بَاخَبِّيْ فِيْ الثَّرَى شَوْقِيْ

            قِصِيْد وْ وَجْه تَمْثِيْلِيْ

وْ بَاخِذْ مِنْ عِطِيَّاتِكْ

            هَدَايَا كَسِّرَتْ حَيْلِيْ

كِتَبْت ألْوَانْ جَذَّابه

            رِسَمْت أشْعَارْ تَرْوِيْ لِيْ

ولكِنّ الْقِدَرْ يَكْتِبْ

           وْ يَرْسِمْ مَيْلِكْ وْ مَيْلِيْ

أنَا وَيْلِيْ أنَا وَيْلِيْ

           غَلَطْ بِالْحِلْم تَأْوِيْلِيْ

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