وَاحَةْ الذِّكْرَى

أنَا وِانْ كِنْت مَا احِبِّكْ
أرَى ذِكْرَاكْ تَطْرِيْ لِيْ
وَ اعِيْش بْوَاحَةْ الذِّكْرَى
أرَدِّدْ مِنْ مِوَاوِيْلِيْ
وَ اشُوف كْتَابْ جَمَّعْنَا
وَ اشُوف ألْوَانْ تَعْنِيْ لِيْ
عِيُون النَّاسْ تِلْمَحْنِيْ
وَ انَا أشِّرْ بِمِنْدِيْلِيْ
بَاخَبِّيْ فِيْ الثَّرَى شَوْقِيْ
قِصِيْد وْ وَجْه تَمْثِيْلِيْ
وْ بَاخِذْ مِنْ عِطِيَّاتِكْ
هَدَايَا كَسِّرَتْ حَيْلِيْ
كِتَبْت ألْوَانْ جَذَّابه
رِسَمْت أشْعَارْ تَرْوِيْ لِيْ
ولكِنّ الْقِدَرْ يَكْتِبْ
وْ يَرْسِمْ مَيْلِكْ وْ مَيْلِيْ
أنَا وَيْلِيْ أنَا وَيْلِيْ
غَلَطْ بِالْحِلْم تَأْوِيْلِيْ