لَحن النَّبض

سِقَى اللّه زِمَانٍ كِنْت أنَا فِيْه بِالْحَالِيْ

مَعْ الْقَلْب بَيْن ضْلُوْعِكْ الْحَانِيَاتْ ألْعَبْ

ؤ لا فِيْ ثِمَرْ غِصْن الْغَلا حَامِضْ وْ عَالِيْ

أنَقِّيْ ، وْ مِنْ نَبْع الْوِدَادْ الْهنِيْ أزْعَبْ

لَحِنْ نَبْض قَلْبِكْ حَكِرْ مَا يعْزَفْ إلاَّ لِيْ

وْ لا امِلّ مِنْ لِعْبِيْ عَلَى اوْتَاره أوْ أتْعَبْ

وْ كِنْت آمِنْ الطَّارِقْ فَلا الطَّارِقْ بْغَالِيْ

صَعِبْ يَسْكِنِهْ وِ انِّهْ مَعِيْ بِهْ يقِيْم أصْعَبْ

حِسَبْتِهْ خِلِي ٍ لِيْ طَلَعْ مَا هُوْ بْخَالِيْ

تَرَاءَتْ لِيْ أزْوَالْ بْحِمَى جَنِّتِيْ تِشْعَبْ

أثَرْ سَاكِن ٍ غَيْرِيْ يِذُوْق الثِّمَرْ حَالِيْ

وْ بَاحَاتْ ذَاكْ الْقَلْب لِمْلاعِبِهْ مَلْعَبْ

أيَا وَيْل مِمَّا شِفْت - يَا لايِمِيْ - حَالِيْ

زِمَنْ لا سِكَنْ رَوْعِيْ وَ لا فِكْرِيْ اسْتَوْعَبْ

وْ لكِنْ تِشَاوَى خَاطِرِيْ وِ انْشَرَحْ بَالِيْ

فَلا قَلْبِيْ بْنَازِفْ وْ لا عَيْنِيْ بْمِثْعَبْ

إذا مَا سِكَنْت بْدَاخِلْ الْقَلْب بِالْحَالِيْ

هِجَرْتِهْ وْ بَاطْلالِهْ يِجِيْ مِنْ يِشَا يِلْعَبْ

وْ لا اسْأَلْ عَنْ الأطْلالْ وِشْ حَالْهَا تَالِيْ



تِغَنِّيْ بْهَا (الْوَرْقَا) أوْ (غْرَابْهَا) يِنْعَبْ