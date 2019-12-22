شعر: أسما البراهيم

لَحن النَّبض

التاريخ:

سِقَى اللّه زِمَانٍ كِنْت أنَا فِيْه بِالْحَالِيْ

                 مَعْ الْقَلْب بَيْن ضْلُوْعِكْ الْحَانِيَاتْ ألْعَبْ

ؤ لا فِيْ ثِمَرْ غِصْن الْغَلا حَامِضْ وْ عَالِيْ

                 أنَقِّيْ ، وْ مِنْ نَبْع الْوِدَادْ الْهنِيْ أزْعَبْ

لَحِنْ نَبْض قَلْبِكْ حَكِرْ مَا يعْزَفْ إلاَّ لِيْ

                  وْ لا امِلّ مِنْ لِعْبِيْ عَلَى اوْتَاره أوْ أتْعَبْ

وْ كِنْت آمِنْ الطَّارِقْ فَلا الطَّارِقْ بْغَالِيْ

                  صَعِبْ يَسْكِنِهْ وِ انِّهْ مَعِيْ بِهْ يقِيْم أصْعَبْ

حِسَبْتِهْ خِلِي ٍ لِيْ طَلَعْ مَا هُوْ بْخَالِيْ

                  تَرَاءَتْ لِيْ أزْوَالْ بْحِمَى جَنِّتِيْ تِشْعَبْ

أثَرْ سَاكِن ٍ غَيْرِيْ يِذُوْق الثِّمَرْ حَالِيْ

                 وْ بَاحَاتْ ذَاكْ الْقَلْب لِمْلاعِبِهْ مَلْعَبْ

أيَا وَيْل مِمَّا شِفْت - يَا لايِمِيْ - حَالِيْ

                 زِمَنْ لا سِكَنْ رَوْعِيْ وَ لا فِكْرِيْ اسْتَوْعَبْ

وْ لكِنْ تِشَاوَى خَاطِرِيْ وِ انْشَرَحْ بَالِيْ

                فَلا قَلْبِيْ بْنَازِفْ وْ لا عَيْنِيْ بْمِثْعَبْ

إذا مَا سِكَنْت بْدَاخِلْ الْقَلْب بِالْحَالِيْ

                هِجَرْتِهْ وْ بَاطْلالِهْ يِجِيْ مِنْ يِشَا يِلْعَبْ

وْ لا اسْأَلْ عَنْ الأطْلالْ وِشْ حَالْهَا تَالِيْ

                تِغَنِّيْ بْهَا (الْوَرْقَا) أوْ (غْرَابْهَا) يِنْعَبْ

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