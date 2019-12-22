حَرب وسَلام

التاريخ:

بَيْن الشِّعِرْ وِ مْعَانَقْ الرُّوْح

              زِرْعَوْا جِفَافْ الْغَدر وِ الْحَرْب

شَطْرٍ سِمَا بِمْصَافَحْ الْبَوْح

              وْ شَطْر ٍ هِوَى فِيْ غِرْبَةْ الْعِرْب

عَشْرٍ سِمَانْ وْ حَرْفَهَا دَوْح

              وْ عَشْر ٍ عِجَافْ وْ قَوْمها جِرْب

فِيْنِيْ أمَلْ لا يَمْكِنْ يْرُوْح

              وْ فِيْنِيْ ألَمْ مَا يَعْرف الدَّرْب

نِصْفِيْ خِضَارْ وْ وَرْدِهْ يْفُوْح

              وْ نِصْفِيْ دِمَارْ وْ حِرْقه وْ كُرْب

عَيْنٍ بِهَا فَرْحَةْ بِنَا صْرُوْح

              وْ عَيْن ٍ بهَا دَمْعَةْ قَهَرْ غُرْب

فِيْنِيْ حَيَاةْ تْغَازِلْ الرُّوْح

              وْ فِيْنِيْ سَلامْ يْصَارِعْ الْحَرْب

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