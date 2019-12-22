حَرب وسَلام

بَيْن الشِّعِرْ وِ مْعَانَقْ الرُّوْح

زِرْعَوْا جِفَافْ الْغَدر وِ الْحَرْب

شَطْرٍ سِمَا بِمْصَافَحْ الْبَوْح

وْ شَطْر ٍ هِوَى فِيْ غِرْبَةْ الْعِرْب

عَشْرٍ سِمَانْ وْ حَرْفَهَا دَوْح

وْ عَشْر ٍ عِجَافْ وْ قَوْمها جِرْب

فِيْنِيْ أمَلْ لا يَمْكِنْ يْرُوْح

وْ فِيْنِيْ ألَمْ مَا يَعْرف الدَّرْب

نِصْفِيْ خِضَارْ وْ وَرْدِهْ يْفُوْح

وْ نِصْفِيْ دِمَارْ وْ حِرْقه وْ كُرْب

عَيْنٍ بِهَا فَرْحَةْ بِنَا صْرُوْح

وْ عَيْن ٍ بهَا دَمْعَةْ قَهَرْ غُرْب

فِيْنِيْ حَيَاةْ تْغَازِلْ الرُّوْح



وْ فِيْنِيْ سَلامْ يْصَارِعْ الْحَرْب