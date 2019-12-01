سَلامْ يَا (الْمَرِّيخ)

سَلامْ يَا (الْمَرِّيْخ).. مِنْ (كَوْكَبْ الأرْض)

مِنْ (دَارْ زَايِدْ) شَامِخَاتٍ صِرُوْحِيْ

أنَا (الإمَارَاتِيْ) .. وْحِبّ الْوِطَنْ فَرْض

نِذَرْت لِهْ عِمْرِيْ.. وْ لِهْ سِمْت رُوْحِيْ

عِشْق الْوِطَنْ فِيْ مِهْجِتِيْ وِ الْوَلا نَبْض



تِشْهَقْ بِهْ انْفَاسِيْ وْتِبْرَى جِرُوْحِيْ

وْ لَوْ حَارِبَوْنِيْ وِانْشَغَلْ فِيْنِيْ الْبَعْض

مَكْتُوب لِيْ حَظّ السَّعَادِهْ بِلَوْحِيْ

أنَا وِرِيْث الْمَجْد بِالطُّول وِالْعَرْض



وِالأرْض ضَاقَتْ كِلَّهَا مِنْ طِمُوْحِيْ

صَرْحٍ بِنَاهْ الشَّيْخ (زَايِدْ) وْ لا انْقَضّ

وِبْــ(زَايِدْ التَّارِيْخ) يِسْمَعْ وْيُوْحِيْ

إنْسَانْ مِتْسَامِحْ وْلا يَعْرِفْ الْبِغْض



فِيْنِيْ تَخَلَّدْ مَنْهِجِهْ قَبِلْ بَوْحِيْ

وِانْ ضَاقَتْ بْثَوْرَةْ طِمُوْحَاتِيْ (الأرْض)



بَارْحَلْ إلَى (الْمَرِّيْخ) وَابْنِيْ صِرُوْحِيْ