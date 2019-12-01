شعر: حسّان العبيدلي

سَلامْ يَا (الْمَرِّيخ)

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سَلامْ يَا (الْمَرِّيْخ).. مِنْ (كَوْكَبْ الأرْض)

                   مِنْ (دَارْ زَايِدْ) شَامِخَاتٍ صِرُوْحِيْ

أنَا (الإمَارَاتِيْ) .. وْحِبّ الْوِطَنْ فَرْض

                   نِذَرْت لِهْ عِمْرِيْ.. وْ لِهْ سِمْت رُوْحِيْ

عِشْق الْوِطَنْ فِيْ مِهْجِتِيْ وِ الْوَلا نَبْض

                   تِشْهَقْ بِهْ انْفَاسِيْ وْتِبْرَى جِرُوْحِيْ

وْ لَوْ حَارِبَوْنِيْ وِانْشَغَلْ فِيْنِيْ الْبَعْض

                   مَكْتُوب لِيْ حَظّ السَّعَادِهْ بِلَوْحِيْ

أنَا وِرِيْث الْمَجْد بِالطُّول وِالْعَرْض

                  وِالأرْض ضَاقَتْ كِلَّهَا مِنْ طِمُوْحِيْ

صَرْحٍ بِنَاهْ الشَّيْخ (زَايِدْ) وْ لا انْقَضّ

                  وِبْــ(زَايِدْ التَّارِيْخ) يِسْمَعْ وْيُوْحِيْ

إنْسَانْ مِتْسَامِحْ وْلا يَعْرِفْ الْبِغْض

                 فِيْنِيْ تَخَلَّدْ مَنْهِجِهْ قَبِلْ بَوْحِيْ

وِانْ ضَاقَتْ بْثَوْرَةْ طِمُوْحَاتِيْ (الأرْض)

                بَارْحَلْ إلَى (الْمَرِّيْخ) وَابْنِيْ صِرُوْحِيْ

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