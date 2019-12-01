دَارْنَا دَارْ الْمَحَبّهْ وِالسَّلامْ

دَوْلَةْ الأمْجَادْ وِالشَّانْ الْعَظِيْم

سَيْرها بِالْعِزّ دَايِمْ لِلأمَامْ

نَهْجَهَا الإسْلامْ وِالْفِكْر السَّلِيم

(زَايِدْ) أسَّسْهَا عَلَى حَقّ وْنِظَامْ

وِثْبِتَتْ عَلَى الطِّرِيق الْمِسْتَقِيم

وِنْهِضَتْ لَين اعْتِلَتْ فَوق الْغُمَامْ



يَا عَسَى (زَايِدْ) بِجَنَّاتْ النَّعِيم

وِاسْتَلَمْهَا مِنْ بَعَدْ (زَايِدْ) هُمَامْ

رَاعِيْ الطَّوْلاتْ وِالْكَفّ الْكِرِيم

صَانْهَا وَاغْدَقْ عَلَيْهَا الإهْتِمَامْ

وِاهْتَنَى فِيْهَا (الْمِوَاطِنْ) وِ(الْمِقِيم)

حَايزه بِقْلُوْبنا أعْلَى مِقَامْ

وِالْغَلا يِزْدَادْ وِالْخَالِقْ عِلِيم

يَعِلْ دَارِيْ كِلّ يَوم وْكِلّ عَامْ



فِيْ أمَانْ وْفِيْ سَلامْ وْفِيْ نَعِيم