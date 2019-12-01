سَلامِيْ عَلَى دَارْ (الْفَلاحِيْ) عِسَاهْ يْدُوم

تِحِيَّةْ مِحِبٍ جَا يِسَلِّمْ عَلَى احْبَابه

بِدَارٍ غَلاهَا مِنْ غَلا (زَايِدْ) الْمَرْحُوم

عَسَى جَنَّةْ الْفِرْدَوس مِثْوَاهْ بِتْرَابه

بَنَاهَا وْوَحَّدْهَا وْخَلَّفْ عَلَيْهَا قْرُوم

تِسَابَقْ عَلَى نَهْجِهْ وْتَحْدِيْ مَعْ رْكَابه

سِلالَةْ (بَنِيْ يَاسْ): (النِّهَيَّانْ) وِ(الْمَكْتُوم)

شِيُوْخٍ لِدَرْب الْعِزّ وِالمَجْد وَثَّابه

بِنَوْهَا وْقَدَّوْهَا عَلَى نَهْجِهَا الْمَرْسُوم

وْسَلَّمْ لَهَا التَّارِيْخ مِفْتَاحه وْبَابه

تِسَامَتْ وْشَامَتْ لِلْفِضَا وِالْحَرَارْ تْشُوم

تَرَى الْحِرّ تَفْرِقْ شَوْمِتِهْ فَرْق مِخْلابه

وَانَا اشُوْفها تَفْرِقْ عَنْ السَّوم وَاهْل السَّوم

غَلاهَا الْفِرِيد (اخْوَان شَمَّا) مِنْ اسْبَابه

أجِيْهَا وَاعَايِدْهَا وَاوَدِّعْ وَانَا مَحْشُوم

وَاسَلْطِنْ عَلَى طِيْبَةْ شَعِبْهَا وْتِرْحَابه

وَ لا اقُوْل يَا حِسَّادْهَا غَيْر: صَحّ النَّوم



وْرَبِّيْ.. (إمَارَاتْ الْغَلا) مَا لْهَا مْشَابِهْ