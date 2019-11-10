طِيْب الْفَرَسْ مِنْ طِيْب يَدْ صاحِبْهَا

وْكَمْ وَاحِدٍ مَا هُوْ كَفُوْ مَرْكُوْبه..!

وْكَمْ سِيْرِةٍ يِزْهَى بْهَا جَالِبْهَا

وْكَمْ سِيْرِةٍ مَعْ ذِكْرَهَا.. وِالْكَوْبه

دِنْيَا وْ لا به حَيّ مَا نَاشَبْهَا

كِلٍ يِعَرْف وْ كِلّ عَبْد وْ كَوْبه

يَا الْحَظّ لا تَسْنِيْ بَلا غَارِبْهَا

وْ سِرٍ سِتَرْتِهْ حَذْرَى لا يَحْكُوْا به

وْلِيْ حَاجِةٍ بِالنَّفْس مِتّ أطْلِبْهَا

وْنَفْسِيْ عَلَيْهَا ذَايْبه مَنْكُوْبه

وِدِّيْ بْهَا وْحَظِّيْ الرِّدِيْ حَارَبْهَا

وْوَقْتِيْ مِضَى وْنَفْسِيْ قَهَرْ.. تَشْكُوْ به

وْ يَا اللّه تَعْطِيْنِيْ وْ لِيْ تَجْلِبْهَا



وْتِمْسَحْ دِمُؤْعٍ دُوْنها مَسْكُوْبه