شعر: هند الفهيد

طِيْب الْفَرَسْ

التاريخ:

طِيْب الْفَرَسْ مِنْ طِيْب يَدْ صاحِبْهَا

                   وْكَمْ وَاحِدٍ مَا هُوْ كَفُوْ مَرْكُوْبه..!

وْكَمْ سِيْرِةٍ يِزْهَى بْهَا جَالِبْهَا

                  وْكَمْ سِيْرِةٍ مَعْ ذِكْرَهَا.. وِالْكَوْبه

دِنْيَا وْ لا به حَيّ مَا نَاشَبْهَا

                  كِلٍ يِعَرْف وْ كِلّ عَبْد وْ كَوْبه

يَا الْحَظّ لا تَسْنِيْ بَلا غَارِبْهَا

                   وْ سِرٍ سِتَرْتِهْ حَذْرَى لا يَحْكُوْا به

وْلِيْ حَاجِةٍ بِالنَّفْس مِتّ أطْلِبْهَا

                   وْنَفْسِيْ عَلَيْهَا ذَايْبه مَنْكُوْبه

وِدِّيْ بْهَا وْحَظِّيْ الرِّدِيْ حَارَبْهَا

                   وْوَقْتِيْ مِضَى وْنَفْسِيْ قَهَرْ.. تَشْكُوْ به

وْ يَا اللّه تَعْطِيْنِيْ وْ لِيْ تَجْلِبْهَا

                   وْتِمْسَحْ دِمُؤْعٍ دُوْنها مَسْكُوْبه

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