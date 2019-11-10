طِيْب الْفَرَسْ مِنْ طِيْب يَدْ صاحِبْهَا
وْكَمْ وَاحِدٍ مَا هُوْ كَفُوْ مَرْكُوْبه..!
وْكَمْ سِيْرِةٍ يِزْهَى بْهَا جَالِبْهَا
وْكَمْ سِيْرِةٍ مَعْ ذِكْرَهَا.. وِالْكَوْبه
دِنْيَا وْ لا به حَيّ مَا نَاشَبْهَا
كِلٍ يِعَرْف وْ كِلّ عَبْد وْ كَوْبه
يَا الْحَظّ لا تَسْنِيْ بَلا غَارِبْهَا
وْ سِرٍ سِتَرْتِهْ حَذْرَى لا يَحْكُوْا به
وْلِيْ حَاجِةٍ بِالنَّفْس مِتّ أطْلِبْهَا
وْنَفْسِيْ عَلَيْهَا ذَايْبه مَنْكُوْبه
وِدِّيْ بْهَا وْحَظِّيْ الرِّدِيْ حَارَبْهَا
وْوَقْتِيْ مِضَى وْنَفْسِيْ قَهَرْ.. تَشْكُوْ به
وْ يَا اللّه تَعْطِيْنِيْ وْ لِيْ تَجْلِبْهَا
وْتِمْسَحْ دِمُؤْعٍ دُوْنها مَسْكُوْبه