الْكَيْف مَا هُوْ قَهْوَةْ (اخْوَانْ جِلْنَارْ)



فِنْجَالْهُمْ يا اخُوي مَا احِبّ جَوّهْ

لا صَارْ مَا هِيْ دَلَّةْ الْبِنّ وِبْهَارْ

وْ(تَمْر الْحَسَا) مِالْمِزْرعه جَايْ تَوّهْ

قَهْوَةْ عَرَبْ مَا هِيْ دِخِيْلِهْ عَلَى الدَّارْ

بِنّ (الْيِمَنْ خَوْلانْ) مَا هُوْ مْمَوّهْ

وْتِحْمَسْ عَلَى جَمْرٍ بِذَوْقٍ وْمِقْدَارْ

بِيْدَيْن مِنْ يِشْفَقْ عَلَى كِلّ خُوّهْ

مَا هِيْ بْحَمْسَةْ بَارِدْ الْوَجْه وِالنَّارْ



حَمْسَةْ كِرِيْم ٍ لِلْعَرَبْ شَبّ ضَوّهْ

تِسْمَعْ تَرَاحِيْبِهْ الْيَا زَاره (الْجَارْ)



شَيْخٍ جِمَعْ فَخْر النِّسَبْ وِالْمِرُوّهْ