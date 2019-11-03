جَمِيل الرُّوْح

تِخَيَّلْنِيْ قِرِيْب ٍ عِنْد بَابِكْ
وْحَاصَرْنِيْ وِدَادِكْ وِاحْتِوَانِيْ
فَكَيْف يْكُوْن قَلْب ٍ مَا اكْتِفَى بِكْ
يِذُوْقِكْ يَوْم وِتْعَطَّشْ زِمَانِيْ
يِتَعِّبْنِيْ سَرَابِكْ مَعْ سَحَابِكْ
فَلا هذَا وْ لا هذَاكْ يَانِيْ
نِسَافِرْ بِاغْتِرَابِيْ واغْتِرَابِكْ
وْ لا مِنَّا تَهَنَّى لِهْ بْثَانِيْ
تِغِيْب النَّاسْ ، لكِنْ فِيْ غِيَابِكْ
غَرَايِبْ زَادَتْ السَّبْع بْثِمَانِيْ..!
أنَوِّعْ شَوْق قَلْبِيْ فِيْ ارْتِقَابِكْ
وْ تَنْبِتْ فِيْ انْتِظَارَاتِيْ أغَانِيْ
جِمِيْل الرُّوْح تَيَّمْنِيْ شِبَابِكْ
تَعَالْ نْعِيْد مَاضِيْنَا.. ثِوَانِيْ