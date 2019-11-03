جَمِيل الرُّوْح

تِخَيَّلْنِيْ قِرِيْب ٍ عِنْد بَابِكْ

وْحَاصَرْنِيْ وِدَادِكْ وِاحْتِوَانِيْ

فَكَيْف يْكُوْن قَلْب ٍ مَا اكْتِفَى بِكْ

يِذُوْقِكْ يَوْم وِتْعَطَّشْ زِمَانِيْ

يِتَعِّبْنِيْ سَرَابِكْ مَعْ سَحَابِكْ

فَلا هذَا وْ لا هذَاكْ يَانِيْ

نِسَافِرْ بِاغْتِرَابِيْ واغْتِرَابِكْ

وْ لا مِنَّا تَهَنَّى لِهْ بْثَانِيْ

تِغِيْب النَّاسْ ، لكِنْ فِيْ غِيَابِكْ

غَرَايِبْ زَادَتْ السَّبْع بْثِمَانِيْ..!

أنَوِّعْ شَوْق قَلْبِيْ فِيْ ارْتِقَابِكْ

وْ تَنْبِتْ فِيْ انْتِظَارَاتِيْ أغَانِيْ

جِمِيْل الرُّوْح تَيَّمْنِيْ شِبَابِكْ



تَعَالْ نْعِيْد مَاضِيْنَا.. ثِوَانِيْ