الْحِلْم الْمِسْتِجِيرْ

قَلْب طِفْله حِوَاهَا فِيْه حِلْم ٍ كِبِيْر

تَرْسِمْ الْحِلْم حَوْلِكْ خَوْفِكْ تْضَيّعه

ضَمَّهَا وِ اسْتِبَاحْ الْحِبّ مِنْهَا كِثِيْر

قَلْب.. رُوْح.. وْجِوَارِحْ .. وِالْخَيَالْ .. أرْبَعه

جَاتِكْ أنْقَى وْأطْهَرْ مِنْ سَحَاب ٍ مِطِيْر

وَانْزِلَتْك بْخِفُوْق ٍ كِلّ شَوْق جْمَعه

رِحْلَةْ الْعِمْر سَاعَهْ وِالْقَرَارْ الأخِيْر

يَرْسِمِكْ كَفّ عَابِثْ يَاخِذِهْ مِنْ سِعِهْ

مِنْ سَرَابِكْ وْلَحْظَةْ رَيِّكْ الْمِسْتِثِيْر

يَعْكِسْ الْوَاقِعْ أقْسَى جَرْح جَاكْ .. ارْدَعه

جَتْك تَحْمِلْ بِيَدْهَا عِمْرَهَا تَسْتِشِيْر

وِاترِكَتْ مِنْ وَرَاهَا دَرْب مَحْد قْطَعه

بَيْن كَفَّيْك حَطَّتْ قَلْبَهَا تَسْتِخِيْر

تَطْلِبِكْ شَيّ وَاحِدْ خِذْه وِ الاَّ.. دَعِهْ

طِفْلِتِكْ مَا وِسَعْهَا الْكَوْن تَبْغِيْ تِطِيْر

وْخَلّتْ أبْوَابها لِعْيُوْنِكْ مْشَرَّعه

خَوْفها مَا يِلِمِّهْ قَلْب خَايِفْ أسِيْر



لا تِعَانِدْ (خِفُوْق النُّوْن) بَسّ.. اسْمَعِهْ

جَتْ لَهَا قَلْب صَادِقْ حَبِّتِكْ مِثِلْ طَيْر

إنْت كِلّ الْغَلا وِ الْحِبّ فِيْ مَوْضعه

لا تِزِيْد الْوِجَعْ وَاللّه مَا هِيْ بِخَيْر

كِلّ هَم ٍ قِفَاهَا سَمّ تِتْجَرّعه

خِذْهَا فَوْق السِّحَابْ لْحِلْمَهَا الْمِسْتِجِيْر



حَقِّقِهْ فِيْ مِدَاهَا.. وِالاَّ.. فَـــ ابْعِدْ مَعِهْ