عِطُور الْيَاسْ

دَاعَبْ هِدَايِبْك النِّعَاسْ

وِتْوَقَّظْ السِّحْر الْفِرِيْد..!

وَانَا تِجَاوَزْت الْيِبَاسْ

وَاوْرَقْت لِعْيُوْنِكْ .. قِصِيْد..!

إنْت الْمِدَامْ بْدُوْن كَاسْ..!

هِدَيَّةْ الْعَهْد الْبِعِيْد

لَيْلِكْ سِمَرْ وِعِطُوْر يَاسْ

وِنْهَارِكْ الْعِيْد السَّعِيْد

كَنّ الْهِبَايِبْ لِكْ مِدَاسْ



مِنْ كِثِرْ مَا عُوْدِكْ يِمِيْد

فِيْك الشِّفَقْ ذَابْ انْغِمَاسْ

وِتْبَسَّمْ الْفَجْر الْوِلِيْد

شَوْفِكْ مِنْ الشَّمْس انْعِكَاسْ

عَلَى نَهَرْ صِبْح ٍ جِدِيْد

وِالاَّ نَخَلْ بَيْن الْغِرَاسْ

فِيْ مَوْسِمْ الطَّلْع النِّضِيْد

وِالنَّخَلْ غِيْدٍ .. فِيْ الأسَاسْ

وِ لْهِنْ غِدُوْر .. صْدُوْر غِيْد

وِعْذُوْق مِنْ تَحْت اللِّبَاسْ



وِعْذُوْق مِنْ فَوْق الْجِرِيْد..!