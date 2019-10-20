سَعَادَةْ الرُّوْح

شِفْت الْمِطَرْ لا غْدَقْ عَلَى الأرْض بِالدّيْم

هذاكْ حِبِّكْ فِيْ خَفُوْقٍ حِضَنْتِهْ

وِ سَّمْت قَلْبِيْ وِ اللِّيَالِيْ مِجَاهِيْم

وَسْم الْحِيَا بَيْن الْمَحَانِيْ .. وْ زِنْتِهْ

سَاقه وِلِيّ الْكَوْن مِجْرِيْ الْمِقَاسِيْم

مَحْدٍ سِوَاهْ لْجَبر كَسْرِيْ زِبَنْتِهْ

وِ الْحَمْد للّه وِ الْف شِكْرَاً وْ تَعْظِيْم

اللَّى وَهَبْنِيْ مِنْ عِطَاهْ وْ ضِمَنْتِهْ

وَ اقْبَلْ رِبِيْع الْعِمر مِنْ عِقب تَسْلِيْم

وَ انَا احَسِبْنِيْ فِيْ يِدَيْنِيْ دِفَنْتِهْ

قِرْبِكْ سَعَادَةْ رُوْح وِ مْفَارَقِكْ ضَيْم

يِفْدَاكْ عِمْر ٍ لاجْل عَيْنِكْ رَهَنْتِهْ

أنَا اشْهَدْ انِّيْ فِيْ فَلَكْ عِشْقِكْ آهِيْم

عَايِشْ غَلاكْ وْ كِلّ مَاضِيْ طِمَنْتِهْ

إصْعَدْ عَلَى مَتْن السِّمَا وِ اجْمَعْ الْغَيْم



وِ انْزِلْ عَلَى مِدْرَجْ خِفُوْقٍ سِكَنْتِهْ