شعر: صمت الوايليّة - السعودية

سَعَادَةْ الرُّوْح

التاريخ:

شِفْت الْمِطَرْ لا غْدَقْ عَلَى الأرْض بِالدّيْم

                    هذاكْ حِبِّكْ فِيْ خَفُوْقٍ حِضَنْتِهْ

وِ سَّمْت قَلْبِيْ وِ اللِّيَالِيْ مِجَاهِيْم

                    وَسْم الْحِيَا بَيْن الْمَحَانِيْ .. وْ زِنْتِهْ

سَاقه وِلِيّ الْكَوْن مِجْرِيْ الْمِقَاسِيْم

                    مَحْدٍ سِوَاهْ لْجَبر كَسْرِيْ زِبَنْتِهْ

وِ الْحَمْد للّه وِ الْف شِكْرَاً وْ تَعْظِيْم

                   اللَّى وَهَبْنِيْ مِنْ عِطَاهْ وْ ضِمَنْتِهْ

وَ اقْبَلْ رِبِيْع الْعِمر مِنْ عِقب تَسْلِيْم

                    وَ انَا احَسِبْنِيْ فِيْ يِدَيْنِيْ دِفَنْتِهْ

قِرْبِكْ سَعَادَةْ رُوْح وِ مْفَارَقِكْ ضَيْم

                     يِفْدَاكْ عِمْر ٍ لاجْل عَيْنِكْ رَهَنْتِهْ

أنَا اشْهَدْ انِّيْ فِيْ فَلَكْ عِشْقِكْ آهِيْم

                    عَايِشْ غَلاكْ وْ كِلّ مَاضِيْ طِمَنْتِهْ

إصْعَدْ عَلَى مَتْن السِّمَا وِ اجْمَعْ الْغَيْم

                   وِ انْزِلْ عَلَى مِدْرَجْ خِفُوْقٍ سِكَنْتِهْ

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