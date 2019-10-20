سَعَادَةْ الرُّوْح

شِفْت الْمِطَرْ لا غْدَقْ عَلَى الأرْض بِالدّيْم
هذاكْ حِبِّكْ فِيْ خَفُوْقٍ حِضَنْتِهْ
وِ سَّمْت قَلْبِيْ وِ اللِّيَالِيْ مِجَاهِيْم
وَسْم الْحِيَا بَيْن الْمَحَانِيْ .. وْ زِنْتِهْ
سَاقه وِلِيّ الْكَوْن مِجْرِيْ الْمِقَاسِيْم
مَحْدٍ سِوَاهْ لْجَبر كَسْرِيْ زِبَنْتِهْ
وِ الْحَمْد للّه وِ الْف شِكْرَاً وْ تَعْظِيْم
اللَّى وَهَبْنِيْ مِنْ عِطَاهْ وْ ضِمَنْتِهْ
وَ اقْبَلْ رِبِيْع الْعِمر مِنْ عِقب تَسْلِيْم
وَ انَا احَسِبْنِيْ فِيْ يِدَيْنِيْ دِفَنْتِهْ
قِرْبِكْ سَعَادَةْ رُوْح وِ مْفَارَقِكْ ضَيْم
يِفْدَاكْ عِمْر ٍ لاجْل عَيْنِكْ رَهَنْتِهْ
أنَا اشْهَدْ انِّيْ فِيْ فَلَكْ عِشْقِكْ آهِيْم
عَايِشْ غَلاكْ وْ كِلّ مَاضِيْ طِمَنْتِهْ
إصْعَدْ عَلَى مَتْن السِّمَا وِ اجْمَعْ الْغَيْم
وِ انْزِلْ عَلَى مِدْرَجْ خِفُوْقٍ سِكَنْتِهْ