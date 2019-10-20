وِشَاحْ الْمِوَاجِعْ

سِدُوْل اللَّيْل هَيّهْ وِ النِّجُوْم رْمَاحْ
وْدِرْعِيْ هَمِّيْ الثَّابِتْ عَلَى الْهَيّهْ
لِبِسْت مْن الْمِوَاجِعْ وِ الْوِنِيْن وْشَاحْ
وْ لِيْ هِمِّهْ وْحَرْب اللَّيْل وَحْشِيّهْ
كَأنِّيْ وِسْطَهَا سَامِعْ نِدَا وِصْيَاحْ
وْ ثَارِيْهَا جِرُوْحٍ دَوْم مَخْفِيّهْ
أنَا كَيْف أنْتِصِرْ دَامْ السِّلاحْ جْرَاحْ
وَ انَا مَا عِنْدِيْ جْنُوْدٍ فِدَاوِيِّهْ
ضِعِيْف الْحَالْ وِ الْمِدْمَعْ لا مِنّهْ سَاحْ
يِنَوِّخْ بِالْعِزَايِمْ وَ ارْفَعْ ايْدَيّهْ
أبَسْتَسْلِمْ مَادَامْ انّ الْجِرَاحْ سْلاحْ
وْ بَاعْلِنْ بِالْهِزِيْمِهْ وَ اخْسَرْ الْهَيّهْ