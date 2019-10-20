وِشَاحْ الْمِوَاجِعْ

سِدُوْل اللَّيْل هَيّهْ وِ النِّجُوْم رْمَاحْ

وْدِرْعِيْ هَمِّيْ الثَّابِتْ عَلَى الْهَيّهْ

لِبِسْت مْن الْمِوَاجِعْ وِ الْوِنِيْن وْشَاحْ

وْ لِيْ هِمِّهْ وْحَرْب اللَّيْل وَحْشِيّهْ

كَأنِّيْ وِسْطَهَا سَامِعْ نِدَا وِصْيَاحْ

وْ ثَارِيْهَا جِرُوْحٍ دَوْم مَخْفِيّهْ

أنَا كَيْف أنْتِصِرْ دَامْ السِّلاحْ جْرَاحْ

وَ انَا مَا عِنْدِيْ جْنُوْدٍ فِدَاوِيِّهْ

ضِعِيْف الْحَالْ وِ الْمِدْمَعْ لا مِنّهْ سَاحْ

يِنَوِّخْ بِالْعِزَايِمْ وَ ارْفَعْ ايْدَيّهْ

أبَسْتَسْلِمْ مَادَامْ انّ الْجِرَاحْ سْلاحْ



وْ بَاعْلِنْ بِالْهِزِيْمِهْ وَ اخْسَرْ الْهَيّهْ