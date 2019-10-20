شعر: محمد بن هندي الهاجري

وِشَاحْ الْمِوَاجِعْ

التاريخ:

سِدُوْل اللَّيْل هَيّهْ وِ النِّجُوْم رْمَاحْ

                وْدِرْعِيْ هَمِّيْ الثَّابِتْ عَلَى الْهَيّهْ

لِبِسْت مْن الْمِوَاجِعْ وِ الْوِنِيْن وْشَاحْ

                وْ لِيْ هِمِّهْ وْحَرْب اللَّيْل وَحْشِيّهْ

كَأنِّيْ وِسْطَهَا سَامِعْ نِدَا وِصْيَاحْ

                 وْ ثَارِيْهَا جِرُوْحٍ دَوْم مَخْفِيّهْ

أنَا كَيْف أنْتِصِرْ دَامْ السِّلاحْ جْرَاحْ

                  وَ انَا مَا عِنْدِيْ جْنُوْدٍ فِدَاوِيِّهْ

ضِعِيْف الْحَالْ وِ الْمِدْمَعْ لا مِنّهْ سَاحْ

                  يِنَوِّخْ بِالْعِزَايِمْ وَ ارْفَعْ ايْدَيّهْ

أبَسْتَسْلِمْ مَادَامْ انّ الْجِرَاحْ سْلاحْ

                وْ بَاعْلِنْ بِالْهِزِيْمِهْ وَ اخْسَرْ الْهَيّهْ

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى