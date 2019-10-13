نُوْر الْفَجِرْ يَعْرِفْ وْ يَدْرِكْ مَعَانِيْه

مِنْ قَامْ فِيْ وَقْت الأذَانْ وْ غِبَشْ بِهْ

رَجْلٍ تَرَتِّلْ فِيْ سِجُوْدِهْ مَحَانِيْه

وْ كِلْ دَمْع بِخْشُوْعه لِرَبّهْ جَهَشْ بِهْ

لِهْ قَلْب يَنْبِضْ بِالطِّهِرْ مَعْ ثِوَانِيْه

وْ بِهْ رَفْرَفْ الْعِصْفُوْر عِشْق وْ نِقَشْ بِهْ

وَجْهِهْ سِمَا مِنْ آخِرِهْ لَيْن دَانِيْه

وْ صَدْرِهْ نِثَرْ بِهْ عِطْر وَرْد وْ فَرَشْ بِهْ

لا مَا شِكَا لِلْوَقْت جَرْحٍ يِعَانِيْه

وْ لا مَا بِكَى مَهْمَا زِمَانِهْ بِطَشْ بِهْ

يَرْسِمْ عَلَى خْدُوْد السَّحَايِبْ أمَانِيْه

وْ بِضْلُوْع صَدْره يِنْبِتْ الْغَيْث عِشْبِهْ

صَوْت الْمِطَرْ يِشْبه عِذُوْبَةْ أغَانِيْه

مِنْ يِسْتِمِعْ لِهْ بِالْوَلَهْ يِنْدِهِشْ بِهْ

لِهْ بَيْت ثِبْتَتْ بِالْمِكَارِمْ مِبَانِيْه

كَمْ ضَيْف فِيْ عِسْر اللِّيَالِيْ هِبَشْ بِهْ

كَفّهْ بَحَرْ وِ الْجُوْد وَاسِعْ مِوَانِيْه

مِنْ بِهْ رِسَا مَا جَاعْ فِيْه وْ عِطَشْ بِهْ

لِلْمَجْد طُوْل الْعِمر مِعْلِنْ تِفَانِيْه

وْ كِلْ دَرْب فِيْه الْفَخر شَدّ وْ طَرَشْ بِهْ

الْعَيْب مَا دَاسه وْ لا صَارْ جَانِيْه

وْ لا مَا وِقَعْ فِيْ الْعَيْب يَوْم وْ بِلِشْ بِهْ

حِيْن النَّذِلْ يِتْبَعْ خِطَاوِيْ غِوَانِيْه



الشَّهم طَرْفه لِلرِّدَى مَا رِمَشْ بِهْ

وْ صَاحِبْ عِزَيْتِهْ يْثِيْب وَ ابْدَى تِوَانِيْه

لَوْ طَاحْ بَيْن الْقَوْم لا تْقُوْل وِشْ بِهْ..؟

مِنْ بِهْ حِسَدْ فِيْ دِنْيِتِهْ مِنْ يِدَانِيْه



الْبِعْد عَنِّهْ خَيْر وِ الْقِرْب نِشْبِهْ

رَاعِيْ الْمَعَانِيْ خَابْ مِنْ كَانْ شَانِيْه

مِنْ عَابْ طِيْبِهْ لَوْ حِكَى مَا خِدَشْ بِهْ

شَوْفه فَرَحْ تَسْبِقْ عِنَاقه تَهَانِيْه

وْ مِنْ بَسْمِتِهْ غِصْن الزَّهَرْ يِنْتِعِشْ بِهْ