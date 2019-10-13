شعر: سَيْـف السَّعْـدي

ابْتِسَامَةْ فَجِرْ

التاريخ:

يِبْتِسِمْ لِلنَّاسْ فَجْرِيْ

             يُوْم قِرْص الشَّمْس يِثْلَمْ

كِلّ سِرٍ مَرّ صَدْرِيْ

             إنْطِفَى فِيْ الصَّدِرْ .. وَ اظْلَمْ

إنْ عِلِمْت آقُوْل: مَا ادْرِيْ

             وِانْ دِرَيْت آقُوْل: مَا اعْلَمْ

أحْمِدْ اللّه طُوْل عِمْرِيْ

            فِيْ ظُهُوْر الْعَالَمْ .. أبْلَمْ

أحْفَظِكْ حِفْظِيْ لِقَدْرِيْ

            لَوْ خِطَيْت أمْهِلْك .. وَ احْلَمْ

مَا يِنَالِكْ غَيْر .. عِذْرِيْ

            وْ لا بِتِسْمَعْ غَيْر .. تِسْلَمْ

إنْ ظِلِمْت آمِدّ صَبْرِيْ

             وَ اكْثَرْ الأخْيَارْ .. تِظْلَمْ..!

وَاوْقَفْ بْطُوْلِيْ وْ كُبْرِيْ

            وَ انْتِصِبْ فِيْ الرِّيْح .. مَعْلَمْ

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