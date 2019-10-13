ابْتِسَامَةْ فَجِرْ

يِبْتِسِمْ لِلنَّاسْ فَجْرِيْ
يُوْم قِرْص الشَّمْس يِثْلَمْ
كِلّ سِرٍ مَرّ صَدْرِيْ
إنْطِفَى فِيْ الصَّدِرْ .. وَ اظْلَمْ
إنْ عِلِمْت آقُوْل: مَا ادْرِيْ
وِانْ دِرَيْت آقُوْل: مَا اعْلَمْ
أحْمِدْ اللّه طُوْل عِمْرِيْ
فِيْ ظُهُوْر الْعَالَمْ .. أبْلَمْ
أحْفَظِكْ حِفْظِيْ لِقَدْرِيْ
لَوْ خِطَيْت أمْهِلْك .. وَ احْلَمْ
مَا يِنَالِكْ غَيْر .. عِذْرِيْ
وْ لا بِتِسْمَعْ غَيْر .. تِسْلَمْ
إنْ ظِلِمْت آمِدّ صَبْرِيْ
وَ اكْثَرْ الأخْيَارْ .. تِظْلَمْ..!
وَاوْقَفْ بْطُوْلِيْ وْ كُبْرِيْ
وَ انْتِصِبْ فِيْ الرِّيْح .. مَعْلَمْ