ابْتِسَامَةْ فَجِرْ

يِبْتِسِمْ لِلنَّاسْ فَجْرِيْ

يُوْم قِرْص الشَّمْس يِثْلَمْ

كِلّ سِرٍ مَرّ صَدْرِيْ

إنْطِفَى فِيْ الصَّدِرْ .. وَ اظْلَمْ

إنْ عِلِمْت آقُوْل: مَا ادْرِيْ

وِانْ دِرَيْت آقُوْل: مَا اعْلَمْ

أحْمِدْ اللّه طُوْل عِمْرِيْ

فِيْ ظُهُوْر الْعَالَمْ .. أبْلَمْ

أحْفَظِكْ حِفْظِيْ لِقَدْرِيْ



لَوْ خِطَيْت أمْهِلْك .. وَ احْلَمْ

مَا يِنَالِكْ غَيْر .. عِذْرِيْ

وْ لا بِتِسْمَعْ غَيْر .. تِسْلَمْ

إنْ ظِلِمْت آمِدّ صَبْرِيْ

وَ اكْثَرْ الأخْيَارْ .. تِظْلَمْ..!

وَاوْقَفْ بْطُوْلِيْ وْ كُبْرِيْ



وَ انْتِصِبْ فِيْ الرِّيْح .. مَعْلَمْ