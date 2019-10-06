حَنِين الذَّاكرة

مِتَى شَقَّقْ نَهَارِيْ حِزْنِكْ الْمَفْضُوْح

قِضَيْت آخِيْط بَاطْرَافْ الْهِوَى أيَّامْ

وَاقُوْل أصْبِرْ مَعَاكُمْ يَا وِلِيْف الرُّوْح

يِمِرّ الْيَوْم وْ يِتْكَاهَلْ إلَيْن آنَامْ

إذَا حَرْفِكْ تَعَدَّى وْ مَا مِدَاكْ تْبُوْح

أبَدْ لا يِعْتِرِيْك الْيَاسْ وِ اسْتِسْلامْ

بِيَحْسِدْك الْمَلا لَوْ اعْتِلَيْت صْرُوْح

بِيِفْضَحْك الْحِسُوْد إنْ جَرَّحِكْ إلْهَامْ

وْ بَابْقَى أرْتِقِيْ بِكْ يَا كِلِيْم الْبَوْح

إذا الْحَاضِرْ جَحَدْنَا فَالْوَعَدْ قِدَّامْ

بَنِتْمَرَّدْ عَلَى الْغَامِضْ، عَلَى الْمَشْرُوْح!

بِنِتْثَاقَلْ عَلَى مَنْظُوْمَةْ الآلامْ

نِثُوْر إنْ ثَارَتْ الدِّنْيَا عَكِلْ مَجْرُوْح

وِ اذَا قَامَتْ عَلَى حَرْب الْفِكِرْ أقْلامْ

نِكُوْن اللَّى بِغَيْنَا وْ لَوْ بِغَيْت تْرُوْح



يِدُوْم الْوِدّ وْ لَوْ إنّ الْوَصِلْ مَا دَامْ

كِرِيْمِيْن الْجَنَابْ وْ فَضْلِكُمْ مَلْمُوْح

يِخَلِّدْكُمْ حَنِيْن الذَّاكِره .. أعْلامْ