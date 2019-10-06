دِمُوع الْغِيَابْ

الْقِصِيْد إحْسَاسْ وِ حْرُوْفِيْ جِنَاحْ

تَلّ شَوْقه لِلسِّمَا عِقْب الْعِتَابْ

مَا لِقَى بِالأرْض لِشْعُوْره بَرَاحْ

فَكّ صَدْر الْبَوْح لِكْفُوْف السَّحَابْ

دَامْ وَعْد الْوَصل وَ ايَّامه شِحَاحْ



وْ خِطْوِتِهْ أمْيَالْ وِ دْرُوْبه سَرَابْ

لَيْه تَاخِذْنِيْ مَعِكْ هَمّ وْ جِرَاحْ

تَحْجِزْ الرِّحْلِهْ عَلَى مَتْن الذِّهَابْ

كِلّ غَالِيْ وَدَّعْ عْيُوْنِيِْ وْ رَاحْ

بَيْن صَمْت الصَّبر وِ دْمُوْع الْعَذَابْ

قِدْ تَعَوَّدْ خَاطِرِيْ صَبْر وْ كِفَاحْ

لَيْن عَزْم الشَّوْق مِنْ دِنْيَاهْ طَابْ

شِفْ رُمَادْ الْحِبّ يَنْثِرْه الصِّبَاحْ



مَا حِسَبْ لِلرِّيْح و كْفُوْفه حِسَابْ

كِلّ مَا حَنّ الرَّعَدْ وِ الْبَرْق لاحْ

رَدَّتْ الذِّكْرَى عَلَى مَتْن الإيَابْ

أطْلِقَتْ لِلشَّوْق وِ دْمُوْعه سَرَاحْ



تَاخِذْ حْرُوْفه عَلَى ذَاكْ الْجَنَابْ

كَفّ حِبْر الْحَرْف لِلْمَسْرَى سِلاحْ

طَعْنَةْ رْمَاحه تِوَسِّدْ لِلْكِتَابْ

كَيْف صَارْ الْحِبّ دَمِّهْ مِسْتِبَاحْ



وِ اسْتَهَانْ الشَّوْق بِدْمُوْع الْغِيَابْ