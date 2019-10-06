شعر: سحابة

دِمُوع الْغِيَابْ

التاريخ:

الْقِصِيْد إحْسَاسْ وِ حْرُوْفِيْ جِنَاحْ

            تَلّ شَوْقه لِلسِّمَا عِقْب الْعِتَابْ

مَا لِقَى بِالأرْض لِشْعُوْره بَرَاحْ

           فَكّ صَدْر الْبَوْح لِكْفُوْف السَّحَابْ

دَامْ وَعْد الْوَصل وَ ايَّامه شِحَاحْ

           وْ خِطْوِتِهْ أمْيَالْ وِ دْرُوْبه سَرَابْ

لَيْه تَاخِذْنِيْ مَعِكْ هَمّ وْ جِرَاحْ

            تَحْجِزْ الرِّحْلِهْ عَلَى مَتْن الذِّهَابْ

كِلّ غَالِيْ وَدَّعْ عْيُوْنِيِْ وْ رَاحْ

            بَيْن صَمْت الصَّبر وِ دْمُوْع الْعَذَابْ

قِدْ تَعَوَّدْ خَاطِرِيْ صَبْر وْ كِفَاحْ

             لَيْن عَزْم الشَّوْق مِنْ دِنْيَاهْ طَابْ

شِفْ رُمَادْ الْحِبّ يَنْثِرْه الصِّبَاحْ

              مَا حِسَبْ لِلرِّيْح و كْفُوْفه حِسَابْ

كِلّ مَا حَنّ الرَّعَدْ وِ الْبَرْق لاحْ

             رَدَّتْ الذِّكْرَى عَلَى مَتْن الإيَابْ

أطْلِقَتْ لِلشَّوْق وِ دْمُوْعه سَرَاحْ

             تَاخِذْ حْرُوْفه عَلَى ذَاكْ الْجَنَابْ

كَفّ حِبْر الْحَرْف لِلْمَسْرَى سِلاحْ

             طَعْنَةْ رْمَاحه تِوَسِّدْ لِلْكِتَابْ

كَيْف صَارْ الْحِبّ دَمِّهْ مِسْتِبَاحْ

             وِ اسْتَهَانْ الشَّوْق بِدْمُوْع الْغِيَابْ

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