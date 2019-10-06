شعر: محمد بن خادم الكتبي

الصَّيف الطّوِيل

التاريخ:

يَا مْحِبِّيْ كَيْف تَجْفِيْنِيْ

           وْ كَيْف عَنِّيْ الْبِعْد يِهْنَا لِكْ..؟!

وِ انْت تَدْرِيْ يَا نِظَرْ عَيْنِيْ

           إنّ سِعْد الْقَلْب فـِـ.. قْبَالِكْ

كِلّ لَيْلِهْ مِنْك يَضْوِيْنِيْ

           طَيْف.. وَاتْنَشَّدْ عَنْ احْوَالِكْ

صَيْف بِعْدِكْ طَالْ يَكْفِيْنِيْ

           وَيْن عَنِّيْ وَارِفْ ظْلالِكْ..؟

هُوْب كِلّ فْرَاقْ يَشْقِيْنِيْ

           وْ لا بْكِل ٍ يِشْبه وْصَالِكْ

وْ لا بْكِلّ النَّاسْ تَعْنِيْنِيْ

           إلاَّ إنْت الْقَلْب يِحْيَا لِكْ

خِذْ نِصِيْحِهْ بَيْنِكْ وْ بَيْنِيْ

          لَوْ تِشُوْف النَّاسْ تِسْعَى لِكْ

كِثِرْ مَا حَوْلِكْ مِحِبِّيْنِيْ

         صِعْب تِلْقَى قَلْب يِصْفَا لِكْ

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