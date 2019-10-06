الصَّيف الطّوِيل

يَا مْحِبِّيْ كَيْف تَجْفِيْنِيْ

وْ كَيْف عَنِّيْ الْبِعْد يِهْنَا لِكْ..؟!

وِ انْت تَدْرِيْ يَا نِظَرْ عَيْنِيْ

إنّ سِعْد الْقَلْب فـِـ.. قْبَالِكْ

كِلّ لَيْلِهْ مِنْك يَضْوِيْنِيْ

طَيْف.. وَاتْنَشَّدْ عَنْ احْوَالِكْ

صَيْف بِعْدِكْ طَالْ يَكْفِيْنِيْ

وَيْن عَنِّيْ وَارِفْ ظْلالِكْ..؟

هُوْب كِلّ فْرَاقْ يَشْقِيْنِيْ

وْ لا بْكِل ٍ يِشْبه وْصَالِكْ

وْ لا بْكِلّ النَّاسْ تَعْنِيْنِيْ

إلاَّ إنْت الْقَلْب يِحْيَا لِكْ

خِذْ نِصِيْحِهْ بَيْنِكْ وْ بَيْنِيْ

لَوْ تِشُوْف النَّاسْ تِسْعَى لِكْ

كِثِرْ مَا حَوْلِكْ مِحِبِّيْنِيْ



صِعْب تِلْقَى قَلْب يِصْفَا لِكْ