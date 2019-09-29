عَلَى اللّه مَا وِقَفْنَا مَعْ بَعَضْنَا غَيْر لاجْل نْصُوْن

مِكَانَتْنَا الْعِظِيْمِهْ فِيْ مِوَاقِفْنَا الْمِصِيْرِيِّهْ

تِكَاتَفْنَا وْ شَدَّيْنَا يِدَيْنَا فِيْ يِدَيْنَا .. دُوْن

حِدُوْد أمْن الْخَلِيْج اللَّى عَنْ الْعِدْوَانْ مَحْمِيِّهْ

يِهُوْن اللَّى يِشُوْفُوْنِهْ كِثِيْر النَّاسْ صَعْب يْهُوْن

وْ نِطْلَعْ فِيْ الْقِمَمْ وِ نْشِبّ نَار ٍ فِيْ السِّمَا حَيِّهْ

إمَارَاتِيْ .. سِعُوْدِيْ.. وَقْفِة ٍ فِيْ فِعْلِهَا الْمَضْمُوْن

مِيَادِيْن الشَّرَفْ فِيْهَا الْمِضَامِيْن الْحَقِيْقِيِّهْ

مَعَاً فِيْ كِلّ قَطْرَةْ دَمّ مَا ضَاقْ بْعِطَاهَا الْكَوْن

نِزِفّ التَّضْحِيَاتْ وْ نَعْطِيْ التَّارِيْخ أهَمِّيِّهْ

إمَارَاتِيْ .. سِعُوْدِيْ.. رَايِةٍ مِنْ دُوْنَهَا يَثْنُوْن



عِيَالْ الدَّوْلِتَيْن اللَّى مَحَبَّتْهُمْ طِبِيْعِيِّهْ

عِيَالْ (الشَّيْخ زَايِدْ) فِيْ وِفَاهُمْ لِلْعَرَبْ يَعْطُوْن

مَعَانِيْ سَامِيِهْ نَعْرِفْ أثَرْهَا فِيْ (السِّعُوْدِيِّهْ)

وْ (عِيَالْ الْحَزم) إنْ وِقْفَوْا عَلَى هَقْوَاتْهُمْ يَوْفُوْن

وْ تِلْقَى طِيْبهم وِسْط (الإمَارَاتْ) الْبِطُوْلِيِّهْ

وْ مَهْمَا يِكْثَرْ الْحِسَّادْ عَنْ فِعْل الْوِفَا يَبْطُوْن

تَلاحِمْنَا يِصِكّ أبْوَابْ مِنْ عِنْدِهْ كَذَا نِيِّهْ

غَرَسْنَا الْخَيْر وَاثْمَرْ مَفْخَره وَ اهْل الْوِفَا يَدْرُوْن



وْ هذِيْ مِنْ عِوَايِدْنَا .. وْ هذِيْ لْنَا خِصُوْصِيِّهْ