همّة إلَى القمّة

يَا دَارْ جِيْنَا تَمْطِرْ كْفُوْفِنَا شَوْق



والزَّرْع نَبْتِهْ مِنْ كِبَارْ الْهِقَاوِيْ

يَا دَارْ وِ انْتِيْ بِالأمَلْ مَسْكِنِكْ فَوْق

لامَسْ حِدُوْد الشَّمْس نُوْرِكْ سِمَاوِيْ

عَلَى الْعَهِدْ جِيْنَاكْ عَاشِقْ وْ مَعْشُوْق

الشَّعْب فِيْ رِفْعَتْك نَاوِيْ وْ قَاوِيْ

تِسْع وْ ثِمَانِيْنِكْ لِبِسْنَا لَهَا طَوْق

وْ نَنْثِرْ لَهَا وَرْد وْ قِصِيْد وْ غَنَاوِيْ

لِكْ الْوَلا وِالْحِبّ مِنْزَالِكْ الْمُوْق

لِكْ انْتِمَيْنَا وِ الْفَخَرْ نُوْر ضَاوِيْ

يَا فَرْحَةْ قْلُوْبٍ لَهَا الْحِبّ مَنْطُوْق

كَلَّلْ مِسَاعِيْهَا الْحِصِيْف الْمِدَاوِيْ

اللَّى عِطَانَا حْقُوْق وِ حْقُوْق وِ حْقُوْق

مِنْ شَافْهَا مَا عَاشْ قَلْبه خَلاوِيْ

مِلِيْكِنَا اللَّى لامْره أرْوَاحِنَا نْسُوْق

لاجْل الْوِطَنْ جِيْنَا نِحِثّ الْخِطَاوِيْ

(أبُوْ فَهَدْ) لِهْ وَقْفِةٍ تَشْفِيْ الْعَوْق

وِ نْقُوْل لِهْ إبْشِرْ.. مَعِهْ مَا نِرَاوِيْ

يِمِيْنِهْ مْعَزِّيْ دِوَا كِلّ مَطْفُوْق

عِنْدِهْ فَلا وَ اللّه خَابَتْ رِجَاوِيْ

يَمْشِيْ بِأمْر اللّه وْ لا هُوْ بْمَلْحُوْق

ذَرّ الرِّمَادْ بْعَيْن حَاسِدْ وْ غَاوِيْ

يَرْسِمْ لِنَا يَمّ الْعِلا دَرْب مَوْثُوْق

وْ طَلَعْ بِنَا طَلْعَاتْ حِرٍ نِدَاوِيْ

أعْظَمْ رِسَالةْ حِبّ بِالدَّمّ وِ عْرُوْق



تَحْكِيْ بِهَا الأجْيَالْ مَعْ كِلّ رَاوِيْ

رُؤْيِهْ عِظِيْمِهْ كِلِّنَا لْشَوْفها نْتُوْق

وِ نْسَاهِمْ بْتَحْقِيْق حِلْم وْ رِجَاوِيْ

هِمِّهْ إلَى الْقِمِّهْ وْ لا يْعُوْقِنَا عَوْق

يِصْعَدْ لَهَا شَعْبٍ عَلَى النَّصر قَاوِيْ

يَا مَوْطِنِيْ نَحْو الْعِلا مَنْت مَسْبُوْق



مَعْ رُؤْيَةْ (مْحَمَّدْ) عِظِيْم الْهِقَاوِيْ