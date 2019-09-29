شعر: نورة السبيعي

همّة إلَى القمّة

التاريخ:

يَا دَارْ جِيْنَا تَمْطِرْ كْفُوْفِنَا شَوْق

             والزَّرْع نَبْتِهْ مِنْ كِبَارْ الْهِقَاوِيْ

يَا دَارْ وِ انْتِيْ بِالأمَلْ مَسْكِنِكْ فَوْق

             لامَسْ حِدُوْد الشَّمْس نُوْرِكْ سِمَاوِيْ

عَلَى الْعَهِدْ جِيْنَاكْ عَاشِقْ وْ مَعْشُوْق

              الشَّعْب فِيْ رِفْعَتْك نَاوِيْ وْ قَاوِيْ

تِسْع وْ ثِمَانِيْنِكْ لِبِسْنَا لَهَا طَوْق

            وْ نَنْثِرْ لَهَا وَرْد وْ قِصِيْد وْ غَنَاوِيْ

لِكْ الْوَلا وِالْحِبّ مِنْزَالِكْ الْمُوْق

           لِكْ انْتِمَيْنَا وِ الْفَخَرْ نُوْر ضَاوِيْ

يَا فَرْحَةْ قْلُوْبٍ لَهَا الْحِبّ مَنْطُوْق

           كَلَّلْ مِسَاعِيْهَا الْحِصِيْف الْمِدَاوِيْ

اللَّى عِطَانَا حْقُوْق وِ حْقُوْق وِ حْقُوْق

           مِنْ شَافْهَا مَا عَاشْ قَلْبه خَلاوِيْ

مِلِيْكِنَا اللَّى لامْره أرْوَاحِنَا نْسُوْق

           لاجْل الْوِطَنْ جِيْنَا نِحِثّ الْخِطَاوِيْ

(أبُوْ فَهَدْ) لِهْ وَقْفِةٍ تَشْفِيْ الْعَوْق

           وِ نْقُوْل لِهْ إبْشِرْ.. مَعِهْ مَا نِرَاوِيْ

يِمِيْنِهْ مْعَزِّيْ دِوَا كِلّ مَطْفُوْق

           عِنْدِهْ فَلا وَ اللّه خَابَتْ رِجَاوِيْ

يَمْشِيْ بِأمْر اللّه وْ لا هُوْ بْمَلْحُوْق

            ذَرّ الرِّمَادْ بْعَيْن حَاسِدْ وْ غَاوِيْ

يَرْسِمْ لِنَا يَمّ الْعِلا دَرْب مَوْثُوْق

           وْ طَلَعْ بِنَا طَلْعَاتْ حِرٍ نِدَاوِيْ

أعْظَمْ رِسَالةْ حِبّ بِالدَّمّ وِ عْرُوْق

            تَحْكِيْ بِهَا الأجْيَالْ مَعْ كِلّ رَاوِيْ

رُؤْيِهْ عِظِيْمِهْ كِلِّنَا لْشَوْفها نْتُوْق

            وِ نْسَاهِمْ بْتَحْقِيْق حِلْم وْ رِجَاوِيْ

هِمِّهْ إلَى الْقِمِّهْ وْ لا يْعُوْقِنَا عَوْق

            يِصْعَدْ لَهَا شَعْبٍ عَلَى النَّصر قَاوِيْ

يَا مَوْطِنِيْ نَحْو الْعِلا مَنْت مَسْبُوْق

            مَعْ رُؤْيَةْ (مْحَمَّدْ) عِظِيْم الْهِقَاوِيْ

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