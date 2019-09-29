اخْوَانْ شَمَّا و نُوْرة

سَلامْ يَا مَوْطِنٍ لامْجَادِهْ حْكَايِهْ

يِشْهَدْ بِهَا الْكَوْن وِالتَّارِيْخ يَرْوِيْهَا

حَتَّى نَهَارْ الْحِزِنْ مَا يَنْكِسْ الرَّايِهْ

شَهَادَةْ الْحَقّ يِرْفَعْهَا وْ يَحْمِيْهَا

دُوْنِهْ رِجَالٍ لَهَا عِزّ الْوِطَنْ غَايِهْ

واللّه بـــــــِ (سَلْمَانْ) بَلَّغْهَا أمَانِيْهَا

وَ اهْدَى لَهَا (مْحَمَّدْ) اللَّى عَزَّهَا رَايِهْ

عَلَى طِرِيْق الأمَلْ بِالْحِبّ يَحْدِيْهَا

جِيْنَا نِعَانِقْ غَلاهَا حِبّ وِ هْدَايِهْ

وَ اشْوَاقِنَا بَاقِةٍ مِنْ شِعر .. نَهْدِيْهَا

وِاذا اقْتَحَمْنَا حِصُوْن الضِّدّ غَزَّايِهْ

عِدْوَانِنَا مَا تِشُوْف إلاَّ عَلا بِيْهَا

بَنَادِق ٍ لِلْوَغَى وِ الذَّوْد مَحْشَايِهْ



الْمَوْت وِالْبَاسْ مِنْ دَلَّةْ قَهَاوِيْهَا

(اخْوَانْ شَمَّا وْ نُوْره) فِيْهُمْ كْفَايِهْ

عَلَى خِشُوْم الْعِدَى تِدْعَسْ مِوَاطِيْهَا

يَوْم الرِّدِيْ يِسْحَبْ أحْزَانِهْ عَلَى نَايِهْ

نِحْنَا (نْحَوْرِبْ).. إذَا كِبْرَتْ بَلاوِيْهَا

اللّه خَلَقْنَا لِمِيْثَاقْ الشَّرَفْ .. آيِهْ

فِيْ ظِلّ حِكَّامْ تَحْشِمْنَا .. وْ نَفْدِيْهَا

مَا تْهِزِّنَا مِنْ خِبِيْث النِّيِّهْ .. وْشَايِهْ

صَافِيْن .. وِ نْسَمِّيْ الأشْيَا بَاسَامِيْهَا

يَا (شَعْب سَلْمَانْ) هذَا شِعْرِنَا مْرَايِهْ

يَعْكِسْ نِوَايَا خِوَاطِرْنَا وْ يَجْلِيْهَا

مِنْ دَارْ شَيْخ ٍ بِفِعْل الْخَيْر مَسْمَايِهْ

جَتْكُمْ بِيَارِقْ (خِلِيْفِهْ) مَعْ سِوَارِيْهَا

جِيْنَا لِدَارْ الْهِدَى وِ الدِّيْن .. مَشَّايِهْ

نَنْقِلْ تِحِيَّاتْ دَوْلَتْنَا٫٫ وْ رَاعِيْهَا

لِلْمَمْلِكِهْ حِبِّنَا رَاسِخْ .. بَلا نْهَايِهْ



وِ نْبَارِكْ بْعِيْدها .. وْ رَبِّيْ يِهَنِّيْهَا