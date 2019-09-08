أوراق متناحرة

المصدر: شعر: عبدالله بن فهم

تِحِتّ أوْرَاقْ مِنْ غِصْن الزِّمَانْ وْ بِهْ تِنُوْض أوْرَاقْ

تِقُوْم أنْفَاسْ فَوْق أنْفَاسْ وِفْوَادْ الثَّرَى مَخْنُوْق

نِوَدِّعْ شَمْس نِسْتَقْبِلْ بِدَلْهَا شَمْس يَوْم عْنَاقْ

وْ تِتْنَاثَرْ وَرَا عُوْج الْمَحَانِيْ سَيِّدَاتْ الشَّوْق

نِلَبِّيْ زَقِرْ تِجَّارْ الْمِطَامِعْ وِالْحَيَاهْ أرْزَاقْ

تِمُوْق بْطَرْف دُوْنِهْ طَرْف خَنْجَرْهَا بْقِفَاهْ يْمُوْق

نِفِيْق وْ لَوْ تِفِيْق عْقُوْلنا فِيْنَا عِمَاهَا فَاقْ

عَلَى حِجْر الْفِتَنْ يِكْبَرْ وْ تِشْرَبْ مِنْ يِدَيْه حْلُوْق

نِغَلِّفْ صُوْرَةْ الْقِبْح فْــــــــ.. ضِمَايِرْنَا بْحِسِنْ بَوَّاقْ

نِدَاوِيْ عِلِّهْ بْعِلِّهْ وْ عِلَّتْنَا كِسَادْ الذَّوْق

نِدَقِّقْ فِيْ مِظَاهِرْنَا وْ نِغْفَلْ عَنْ أمُورْ دْقَاقْ

وْ مَا بَيْن النِّفُوْس وْ بَيْنَهَا وَحْش (الأنَا) مَطْلُوْق

نِبِيْع وْ نِشْتِريْ فِيْنَا٫٫ مِوَاعِيْد وْلِقَا وِفْرَاقْ

غِدَيْنا سِلْعِةٍ بِعْيُوْنِنَا وِاحْنَا رِعَاةْ السُّوْق

عَلَى ظَهْر التَّناقِضْ نِصْعَدْ وْ نَحْدِرْ مِنْ الأحْدَاقْ

وْ طَيْر الصِّدْق مَكْسُوْر الْجِنَاحْ وْ يِعْتِرِيْه الْعَوْق

نِرُوْغ الْوَقْت يِلْحَقْ مَا لَحَقْ فِيْنَا طِوِيْل السَّاقْ

نِلُوْف بْعَادِنَا.. نَبْعِدْ مِوَالِفْنَا.. شِتَاتْ عْرُوْق

تِرُوْق لْنَا مِنْ الآخَرْ مَرَايَانَا.. وْ هُوْ مَا رَاقْ

تِطَالِعْنَا مِنْ الدَّاخِلْ شِقُوْق تْنَامْ تَحْت شْقُوْق

نِغَنِّيْ لِلْمَحَبّهْ وِ السَّلامْ وْ قِيْمَةْ الأخْلاقْ

وْفِيْنَا يْبَاتْ مَغْنَاهُمْ.. وْ نِلْقَاهْ الصِّبِحْ.. مَشْنُوْق..!