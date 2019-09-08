أوراق متناحرة

تِحِتّ أوْرَاقْ مِنْ غِصْن الزِّمَانْ وْ بِهْ تِنُوْض أوْرَاقْ
تِقُوْم أنْفَاسْ فَوْق أنْفَاسْ وِفْوَادْ الثَّرَى مَخْنُوْق
نِوَدِّعْ شَمْس نِسْتَقْبِلْ بِدَلْهَا شَمْس يَوْم عْنَاقْ
وْ تِتْنَاثَرْ وَرَا عُوْج الْمَحَانِيْ سَيِّدَاتْ الشَّوْق
نِلَبِّيْ زَقِرْ تِجَّارْ الْمِطَامِعْ وِالْحَيَاهْ أرْزَاقْ
تِمُوْق بْطَرْف دُوْنِهْ طَرْف خَنْجَرْهَا بْقِفَاهْ يْمُوْق
نِفِيْق وْ لَوْ تِفِيْق عْقُوْلنا فِيْنَا عِمَاهَا فَاقْ
عَلَى حِجْر الْفِتَنْ يِكْبَرْ وْ تِشْرَبْ مِنْ يِدَيْه حْلُوْق
نِغَلِّفْ صُوْرَةْ الْقِبْح فْــــــــ.. ضِمَايِرْنَا بْحِسِنْ بَوَّاقْ
نِدَاوِيْ عِلِّهْ بْعِلِّهْ وْ عِلَّتْنَا كِسَادْ الذَّوْق
نِدَقِّقْ فِيْ مِظَاهِرْنَا وْ نِغْفَلْ عَنْ أمُورْ دْقَاقْ
وْ مَا بَيْن النِّفُوْس وْ بَيْنَهَا وَحْش (الأنَا) مَطْلُوْق
نِبِيْع وْ نِشْتِريْ فِيْنَا٫٫ مِوَاعِيْد وْلِقَا وِفْرَاقْ
غِدَيْنا سِلْعِةٍ بِعْيُوْنِنَا وِاحْنَا رِعَاةْ السُّوْق
عَلَى ظَهْر التَّناقِضْ نِصْعَدْ وْ نَحْدِرْ مِنْ الأحْدَاقْ
وْ طَيْر الصِّدْق مَكْسُوْر الْجِنَاحْ وْ يِعْتِرِيْه الْعَوْق
نِرُوْغ الْوَقْت يِلْحَقْ مَا لَحَقْ فِيْنَا طِوِيْل السَّاقْ
نِلُوْف بْعَادِنَا.. نَبْعِدْ مِوَالِفْنَا.. شِتَاتْ عْرُوْق
تِرُوْق لْنَا مِنْ الآخَرْ مَرَايَانَا.. وْ هُوْ مَا رَاقْ
تِطَالِعْنَا مِنْ الدَّاخِلْ شِقُوْق تْنَامْ تَحْت شْقُوْق
نِغَنِّيْ لِلْمَحَبّهْ وِ السَّلامْ وْ قِيْمَةْ الأخْلاقْ
وْفِيْنَا يْبَاتْ مَغْنَاهُمْ.. وْ نِلْقَاهْ الصِّبِحْ.. مَشْنُوْق..!