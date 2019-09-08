صَوت الْكَنَارِيْ

المصدر: شعر: بتول آل علي

عَلِّمْ خِرِيْف الْعِمر لا هَبّ نِسْنَاسْ

يَزْمِرْ عَلَى جَمْر الْمِوَاعِيْد.. نَارِيْ

وِيْشِبّ لِيْ مِنْ فَوْرَةْ الْقَلْب (جَسَّاسْ)

يَاخِذْ مِنْ غْيَابْ الْمَوَاصِيْل.. ثَارِيْ

أشْعَثْ سَحَابْ الصَّبر فِيْ دِجْنَةْ الرَّاسْ

يَضْفِيْ عَلَى مَدِّيْ قِرِيْب.. انْحِسَارِيْ

كِلّ الْمِشَاعِرْ لا احْفِرَتْ قَبِرْ قِرْطَاسْ

يِدْفَنْ بِهَا قَافْ الأحَاسِيْس.. عَارِيْ..!

لا الْحِبر لِهْ قِيْمِهْ إذَا مَاتْ الاحْسَاسْ

وْ لا الْعَيْن تِسْتَاهَلْ تِهِلّ الْعَبَارِيْ

كِلٍ وِضَعْ هَمِّهْ تَحَتْ وَطْأةْ الْفَاسْ

وَأكْثَرْ مَآلْ الْعِمر فَرْض اخْتِيَارِيْ

وِالنَّاسْ مَهْمَا تْعَلِّقَتْ فِيْ هِوَى نَاسْ

يَطْريْ عَلَى فَرْقَا الْمَعَالِيْق.. طَارِيْ

مِنْ أجِلْ هذَا كِلّ مَا دَقَّتْ أجْرَاسْ

يِدِقّ فِيْ قَلَبْيْ.. طِوِيْل انْتِظَارِيْ

تِحْيَا هِمُوْم الْوَقْت فِيْ جِعْبَةْ نْعَاسْ

حَتَّى تِبِثّ الشَّمْس صَوْت الْكَنَارِيْ

وَاقُولْ حَانَتْ سَاعَةْ الصِّفر تِنْدَاسْ

مَا لِيْ وْ لَوْ يَعْوِيْ٫٫ سِوَى ذِيْب دَارِيْ

لَحْن الْوِدَاعْ إنْ طَابْ مَخْنُوْق أنْفَاسْ

حَاوَلْ يِدَارِيْ عَنْك شَرْخ انْكِسَارِيْ

وْعَلِّمْ رِبِيْع الْعِمْر لا هَبّ هَوْجَاسْ

يِسْبَحْ فَلَكْ طَيْفِكْ فِـــــــ .. خَارِجْ مِدَارِيْ