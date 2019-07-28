عَادَةْ (التِّسَامِحْ)

المصدر: شعر: مريم النَّقْبي (سجايا الروح)

يِعِيْش الطِّيْب فِيْنَا مَا حِيِيْنَا

وْ لَوْ بَعْض الأحِبِّهْ فَارِقَوْنَا

يِبِيْعُوْنَا وْ هُمْ مِنَّا وْ فِيْنَا

وْ بَاعَوْا الطِّيْب كِلِّهْ.. وِ تْرِكَوْنَا..!

تِنَاسَوْنَا وْ حِنَّا مَا خِطَيْنَا

جِزَا الإحْسَانْ بِالصَّدّ اكْرِمَوْنَا..!

كَأنَّا مَا تِلاقَيْنَا وْ بِدَيْنَا

وْلا كَنْهُمْ لِقَوْنَا.. و عْرِفَوْنَا..!

وْ لا كَنَّا خِذَيْنَا أوْ عِطَيْنَا

وْ لا حَتَّى بِدِنْيَانَا لِقَوْنَا..!

نِحِنْ بِالْجُوْد نَبْسِطْهَا يِدَيْنَا

وْ لا نِبْخَلْ عَلَى مِنْ هُمْ لِفَوْنَا

عَلَى دَرْب الْوِفَا يَامَا مِشَيْنَا

نِدَارِيْ وِدِّهُمْ لَوْ يِنْكِرُوْنَا

حِفَظْنَا عْهُوْدِهُمْ وِدّ وْ وِفَيْنَا

ألا يَا لَيْتِهُمْ مَا ضَيِّعَوْنَا

وْ بَعْض النَّاسْ لَوْ غَابَتْ سِنِيْنَا

أبَدْ بِصْدُوْدهم مَا غَيِّرَوْنَا

وْ لَوْ حَتَّى نِسَوْنَا مَا نِسَيْنَا

مَعَ الأيَّآمْ لا بِدْ يَذْكِرُوْنَا

عِوَايِدْنَا عَلَيْهَا قِدْ رِبَيْنَا

وَ اهَلْنَا عَالتِّسَامِحْ عَوِّدُوْنَا

وْ يِبْقَى الطِّيْب فِيْنَا مَا حِيِيْنَا

وْلَوْ حَتَّى الأحِبِّهْ٫٫ فَارِقَوْنَا