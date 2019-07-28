أنْفَاسْ الظَّبِيْ

المصدر: شعر: عتيق خلفان الكعبي

(الظَّبِيْ) يَامَا جِفَلْ مِنْ ظِلِّتِهْ

وْ نَبْض قَلْبِهْ تِسْمَعْ ضْلُوْعه صِدَاهْ

تِحْسِبْ أنْفَاسِهْ ثِوَانِيْ قَتْلِتِهْ

وْ فِيْه ضَاقْ اْلكَوْن مِنْ كِلّ اتِّجَاهْ

مِنْ كِثِيْر الْحِلْم يَبْغِيْ قِلِّتِهْ

بَسّ بِهْ شَحّ الزِّمَانْ وْ لا عِطَاهْ

فِيْ شِتَاتْ الْوَقْت ضَيَّعْ قِبْلِتِهْ

يِلْتِفِتْ مَذْعُوْر وَايَّامه وَرَاهْ

جَفّ بِهْ وَادِيْه وَامْسَتْ رَمْلِتِهْ

فِيْ هِجِيْر الصَّيْف تَحْكِيْ عَنْ عَنَاهْ

كَالْوَبِلْ دَمْع ٍ عِيُوْنِهْ هَلِّتِهْ

وْ سَالْ حِزْنِهْ فَوْق دَرْبه مِنْ شِقَاهْ

تَحْت عُوْد (الْغَافْ) طَالَتْ عِزْلِتِهْ

وْ جَفّ عُوْد (الرِّمْث) مِنْ شِدَّةْ ظُمَاهْ

لِلْجِبَلْ يَامَا شِكَا مِنْ عِلِّتِهْ

وْ مِنْ كِثِيْر الصَّمْت مَا حَصَّلْ دِوَاهْ

الْفِيَافِيْ وِالْمَنَافِيْ خَلِّتِهْ

وَاقِفٍ خَايِفْ.. وْ مِنْ تَحْتِهْ حِصَاهْ..!

مِنْ شِمُوْخه كَانْ يِكْرَهْ نَزْلِتِهْ

مَا عِشَقْ إلاَّ نِجُوْمه فِيْ فِضَاهْ

إنْ ذِكَرْ ظِلّ (الثِّمَامْ) وْ(نَخْلِتِهْ)

تَنْزِفْ جْرُوْحه مِنْ طْعُوْن الْحَيَاهْ

السَّحَايِبْ بِالْمِطَرْ مَا بَلِّتِهْ

وْ فِيْ عِيُوْنِهْ نَظْرَةْ عْتَابْ لْسِمَاهْ..!

فَزّ وِ رْبُوْع التِّجَافِيْ مَلِّتِهْ

وِ الْقِطِيْع اللَّى تْبَعِهْ.. رَاحْ وْ نِسَاهْ..!

الْعِطَشْ صَادِهْ وْ عَيَّا يْفَلِّتِهْ

لَوْ بَغَى يِشْرَبْ غِدِيْرِهْ مَا رُوَاهْ..!

فِيْ عِتِيْم اللَّيْل يَرْقِبْ غَفْلِتِهْ

ذِيْب.. مِنْ جُوْعه سَرَى يَطْرِدْ عِشَاهْ

(الظَّبِيْ) مِنْ عَادْ يَغْفِرْ زَلِّتِهْ

وْ فِيْ زِحَامْ الأرْض مــِنْ يِسْمَعْ نِدَاهْ

كِلّ رُمْح وْجَرْح يِهْوَى طَلِّتِهْ..!

وْبِنْدِقْ الْقَنَّاصْ دُوْنِهْ.. فِيْ مِدَاهْ

تَحْـــت جِرْفِهْ لَوْ تِطَوِّلْ خَتْلِتِهْ

الْوَلَهْ حَدِّهْ عَلَى (السَّيْح).. وْ لِفَاهْ

فِيْ حَيَاتِهْ كَيْف يَتْرِكْ فِعْلِتِهْ

وْلِلطِّبِيْعِهْ عِطر يِشْتَاقْ لْشِذَاهْ

شُوْف مِنْ بَعْد الْغِيَابْ وْ رِحْلِتِهْ

نَبْض قَلْبه رَجَّعِهْ لاوَّلْ هِوَاهْ

النِّسَايِمْ صَوْب دَاره شَلِّتِهْ

وْ عَادْ يِرْبَعْ٫٫ مِنْ عَلَى الْعِشْب وْ ثَرَاهْ