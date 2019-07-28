الْمِلْهِمْ

المصدر: شعر: نوف محمد آل مندوس

لَوْ كَانْ حِبِّهْ فِيْ الْحَنَايَا عَادِيْ

مَا دَمَّعَت لِهْ مِالْفِرَاقْ عْيُوْنِيْ

مَا رَافْ بِيْ.. وِالْجَمِرْ بِيْ وَقَّادِيْ

وِ هْوَ الِّذِيْ وَصْله يِدِرّ مْزُوْنِيْ

حِبِّهْ تِمَكَّنْ فِيْ حَشَايْ وْ سَادِيْ

وِاذَا طَرَى طَيْفِهْ.. تَغَيَّرْ لَوْنِيْ..!

هُوْ مِلْهِمِيْ.. هُوْ بَسْمِتِيْ.. وِاسْعَادِيْ

حَتَّى لَوْ انِّيْ ضَايِقْ وْ مَحْزُوْنِيْ

غَرْسَةْ حِيَا فِيْ مَوْطِنِيْ و ِبْلادِيْ

وْ هَافَتْ عِقُبْ خِلِّيْ زِهُوْر غْصُوْنِيْ

يَالَيْتِنِيْ قِدَّامْ بَيْتِهْ.. وَادِيْ

مَا يِرْتِوِيْ مِنِّهْ سِوَى مَضْنُوْنِيْ

حَبَّيْت زَوْلِهْ وْ طَبْعِهْ الْمِتْهَادِيْ

وَاحِبّ صَوْتِهْ وْ بَحِّتِهْ.. مِنْ بُوْنِيْ

وَاحِبّ لَى مِنِّيْ بِدَيْت عْنَادِيْ

لِيْ قَالْ: خِذْنِيْ يَا الْغِضِيْ بِالْهُوْنِيْ

يَا رَبّ حَقِّقْ بالْوِصَالْ مْرَادِيْ

قِلْ لِلأمَانِيْ يا الهِيْ.. كُوْنِيْ