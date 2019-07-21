نصيحة مِشْتَرَكَةْ

أظِنّ حِسْن الظَّنْ مَا هُوْ سِذَاجِهْ

نْشُوْف وِ نْعَدِّيْ.. وْ كَنِّهْ وْ لا شَيّ

مَا هُوْ بْلازِمْ نُوْقَفْ لْكِلّ حَاجِهْ



مِوَاقِفٍ مَا وَقِّفَتْ شَرْبَةْ الْمَيّ

يَا بُوْ الضِّمِيْر الْحَيّ عِنْد الْمِوَاجَهْ

لا يِذْبَحِكْ مَيِّتْ ضِمِيْرٍ.. وْ هُـوْ حَــيّ..!

وِانْ عَكِّرَتْ حَيّ الْمِشَاعِرْ.. عَجَاجِهْ

إحْذَرْ بِجَهْلِكْ تِلْعَنْ الدَّارْ وِالْحَيّ

مِنْ بَعْد عَسْرَاتْ الأمُوْر انْفِرَاجِهْ

وِاحْسِبْ لِرَمْضَا الْوَقْت لَوْ كِنْت فِيْ.. فَيّ

بِالرَّيّ يِطْلَعْ كِلّ زَرْع وْ نِتَاجِهْ



وِيْمُوْت زَرْعٍ مَا لِقَى مِنِّكْ الرَّيّ

وِالْعَاقِلْ اللَّى مَا يِعَكِّرْ مِزَاجِهْ

فِيْ رَاحِتِهْ.. مَا قَابَلْ السَّيّ بِالسَّيّ

وْ فِيْ راحِتِهْ لا حَسّ شِبْه انْعِوَاجِهْ

يَعْرِفْ قَبِلْ تِضْلَعْ مِتَى يَنْضِيْ الْكَيّ

مِوَاقِفْ الإْنسَانْ تِبْقَى سِرَاجِهْ

تَنْجِيْه فِيْ لَيْل المَهَالِكْ مِنْ الْغَيّ

يِبْقَى الضِّمِيْر الْحَيّ لِلْحَيّ تَاجِهْ

وْ تِبْقَى الْمَعَادِنْ هِيّ.. مَا تِخْتِلِفْ.. هِيّ

عِطْنِيْ ضِمِيْرِكْ.. وِانْت مِنْ بَعْد.. نَاجِهْ

نِصِيْحِتِيْ هِيْ لِكْ.. وْأيْضَاً بَعَدْ.. لِيّ

مِنْ قَدَّرِكْ خَلِّهْ مَعِكْ كِلّ حَاجِهْ



وْ مِنْ لا يِشُوْفِكْ شَيّ.. شُوْفه.. وَ لا شَيّ