الْجَرح الْخَالِدْ

يَا (بُوْ خَالِدْ).. وِالْمِسَا مَا هُوْ بِلَوْن الْمِسَا

كَنّ شَمْسِيْ تَشْعِلْ أعْوَادها مِنْ نَظْرِتِيْ

كِلّ خِطْوه مِنْ حَنَيْنِيْ تِوَرِّدْنِيْ الأسَى



كِلّ لَمْحه مِنْ سِنِيْنِيْ تِوَطِّنْ غِرْبِتِيْ..!

أبْحِرْ بْبَحْر الأمَانِيْ.. وَادَوِّرْ مِنْ رِسَا

يَمْكِنْ الصِّدْفِهْ تِخَيِّبْ ظِنُوْنِيْ وْ هَقْوِتِيْ

بَيْن (لَوّ) وْ (لَيْت) تَنْبِتْ عَلَى دَرْبِيْ (عَسَى)

وَادْفَعْ عْزُوْمِيْ بِقُوّهْ وْ ضَعْفِيْ قُوِّتِيْ..!

كَيْف يَغْلِبْنِيْ شِعُوْرِيْ وْ يَذْكِرْ مِنْ نِسَى..؟!

كَيْف تَكْسِرْنِيْ الْمِوَاجِعْ وْ تِكْبَرْ لَهْفِتِيْ..!

كَيْف أقُوْل إنِّيْ بَاكَابِرْ.. وَاحِبّ اللَّى قِسَا

كَيْف أقُوْل إنِّيْ بَاهَاجِرْ.. وَ ادَوِّرْ طَعْنِتِيْ..!

كَيْف أكَذِّبْ بِانْكِسَارِيْ إذَا وَجْهِيْ إكْتِسَي

جَرْحِيْ الْخَالِدْ.. وْ ضاقَتْ بِوَجْهيْ دِنْيِتِيْ

يَا (بُوْ خَالِدْ) كَيْف أشُوْف النِّسَا بَعْدِهْ.. نِسَا



وْ كِلّ وَجْهٍ غَيْر وَجْهِهْ.. تِعَافِهْ نَظْرِتِي..!