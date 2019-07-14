عَين النُّور

لا تِلْمَسْ الْجَرْح نَزْفِهْ حَيْل يِوْجِعْنِيْ
وِ هْمُوْم صَدْرِيْ تِطَارِدْنِيْ بِذِكْرَاهَا
مَا عَادْ بِيْ حَيْل يَا عِمْرِيْ يِسَانِدْنِيْ
تِعِبْت أخَفِّيْ عِيُوْن ٍ يِنْتِثِرْ مَاهَا
أشَابِهْ الطَّيْر وِالْقَنَّاصْ يَطْرِدْنِيْ
قَنَّاصِيْ الْهَمّ وِالذِّكْرَى وْ بَلْوَاهَا
وِالاَّ كَمَا وَرْدِةٍ والشَّمْس تَحْرِقْنِيْ
لَيْن السَّنَا وِسْط خَدّ الْوَرْدِهْ أَدْمَاهَا
كَنِّيْ وْ مَاضِيْ زِمَانِيْ مَعْه يَكْتِبْنِيْ
وِ يْسَطِّرْ حْرُوْف حِزْن ٍ لاجل تِقْرَاهَا
دَخَلْت بِاللّه عَلَيْك .. إبْعِدْ وْ ودِّعْنِيْ
وِانْسَى الْوَلَهْ يَا وِزِيْن الرُّوْح وِ دْوَاهَا
أخَافْ تِتْعَبْ مَعِيْ وِتْعُوْد تَتْركْنِيْ
وِتْجِزّ أقْصَى الْعِرُوْق وْ تَنْزِفْ دْمَاهَا
الْيَوْم انَا كَنِّيْ الطِّفْلِهْ تِدَلِّعْنِيْ
وْ بِكْرَى هِمُوْمِيْ تِحِدّ الرُّوْح لاقْصَاهَا
لذَلِكْ إرْحَلْ .. وْ خَلّ الْوَقْت يَسْعِفْنِيْ
وَانْسَاكْ يَا نُوْر عَيْن النُّوْر وِ شْفَاهَا
واللَّى خَلَقْنِيْ.. أحِبِّكْ حِبّ مِتْعِبْنِيْ
وْ رُوْحِيْ مِنْ الشَّوْق تَعْذِلْنِيْ بِرَجْوَاهَا