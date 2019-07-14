عَين النُّور

لا تِلْمَسْ الْجَرْح نَزْفِهْ حَيْل يِوْجِعْنِيْ

وِ هْمُوْم صَدْرِيْ تِطَارِدْنِيْ بِذِكْرَاهَا

مَا عَادْ بِيْ حَيْل يَا عِمْرِيْ يِسَانِدْنِيْ

تِعِبْت أخَفِّيْ عِيُوْن ٍ يِنْتِثِرْ مَاهَا

أشَابِهْ الطَّيْر وِالْقَنَّاصْ يَطْرِدْنِيْ

قَنَّاصِيْ الْهَمّ وِالذِّكْرَى وْ بَلْوَاهَا

وِالاَّ كَمَا وَرْدِةٍ والشَّمْس تَحْرِقْنِيْ

لَيْن السَّنَا وِسْط خَدّ الْوَرْدِهْ أَدْمَاهَا

كَنِّيْ وْ مَاضِيْ زِمَانِيْ مَعْه يَكْتِبْنِيْ



وِ يْسَطِّرْ حْرُوْف حِزْن ٍ لاجل تِقْرَاهَا

دَخَلْت بِاللّه عَلَيْك .. إبْعِدْ وْ ودِّعْنِيْ

وِانْسَى الْوَلَهْ يَا وِزِيْن الرُّوْح وِ دْوَاهَا

أخَافْ تِتْعَبْ مَعِيْ وِتْعُوْد تَتْركْنِيْ

وِتْجِزّ أقْصَى الْعِرُوْق وْ تَنْزِفْ دْمَاهَا

الْيَوْم انَا كَنِّيْ الطِّفْلِهْ تِدَلِّعْنِيْ

وْ بِكْرَى هِمُوْمِيْ تِحِدّ الرُّوْح لاقْصَاهَا

لذَلِكْ إرْحَلْ .. وْ خَلّ الْوَقْت يَسْعِفْنِيْ

وَانْسَاكْ يَا نُوْر عَيْن النُّوْر وِ شْفَاهَا

واللَّى خَلَقْنِيْ.. أحِبِّكْ حِبّ مِتْعِبْنِيْ



وْ رُوْحِيْ مِنْ الشَّوْق تَعْذِلْنِيْ بِرَجْوَاهَا