شعر: نورة السبيعي

عَين النُّور

التاريخ:

لا تِلْمَسْ الْجَرْح نَزْفِهْ حَيْل يِوْجِعْنِيْ

                           وِ هْمُوْم صَدْرِيْ تِطَارِدْنِيْ بِذِكْرَاهَا

مَا عَادْ بِيْ حَيْل يَا عِمْرِيْ يِسَانِدْنِيْ

                           تِعِبْت أخَفِّيْ عِيُوْن ٍ يِنْتِثِرْ مَاهَا

أشَابِهْ الطَّيْر وِالْقَنَّاصْ يَطْرِدْنِيْ

                           قَنَّاصِيْ الْهَمّ وِالذِّكْرَى وْ بَلْوَاهَا

وِالاَّ كَمَا وَرْدِةٍ والشَّمْس تَحْرِقْنِيْ

                           لَيْن السَّنَا وِسْط خَدّ الْوَرْدِهْ أَدْمَاهَا

كَنِّيْ وْ مَاضِيْ زِمَانِيْ مَعْه يَكْتِبْنِيْ

                           وِ يْسَطِّرْ حْرُوْف حِزْن ٍ لاجل تِقْرَاهَا

دَخَلْت بِاللّه عَلَيْك .. إبْعِدْ وْ ودِّعْنِيْ

                           وِانْسَى الْوَلَهْ يَا وِزِيْن الرُّوْح وِ دْوَاهَا

أخَافْ تِتْعَبْ مَعِيْ وِتْعُوْد تَتْركْنِيْ

                          وِتْجِزّ أقْصَى الْعِرُوْق وْ تَنْزِفْ دْمَاهَا

الْيَوْم انَا كَنِّيْ الطِّفْلِهْ تِدَلِّعْنِيْ

                          وْ بِكْرَى هِمُوْمِيْ تِحِدّ الرُّوْح لاقْصَاهَا

لذَلِكْ إرْحَلْ .. وْ خَلّ الْوَقْت يَسْعِفْنِيْ

                          وَانْسَاكْ يَا نُوْر عَيْن النُّوْر وِ شْفَاهَا

واللَّى خَلَقْنِيْ.. أحِبِّكْ حِبّ مِتْعِبْنِيْ

                          وْ رُوْحِيْ مِنْ الشَّوْق تَعْذِلْنِيْ بِرَجْوَاهَا

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